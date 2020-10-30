Gürcistan yarın ilk kez nispi temsil sistemiyle parlamento seçimi yapacak

AA

Eylül başından itibaren günlük tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının gittikçe arttığı ülkede, salgına rağmen Gürcistan vatandaşları 150 üyelik parlamentoya girecek yeni milletvekillerini sandık başında belirleyecek.

Yurt dışında 14 bin 170, yurt içinde ise 3 milyon 511 bin 853 olmak üzere toplam 3 milyon 526 bin 23 seçmen, Gürcistan'ın bağımsızlığını yenden kazandığı 1991'den bu yana 9'uncu kez genel seçimlerde oy kullanacak.

NATO ve Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyon sürecini sürdüren Gürcistan'da seçimlerin demokratik yollarla, açık ve şeffaf ortamda düzenlenmesi kritik önem taşıyor.

Ülkeden tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ile Güney Osetya, Tiflis yönetiminin kontrolünde olmadığı için söz konusu bölgelerde sandıkların kurulmayacağı ülkede, seçimlerde 57 siyasi partiyle 2 seçim bloku yarışacak.

- Seçimler, ilk kez "nispi temsil sistemi"ne göre yapılacak

Başkent Tiflis'te 21 Haziran'dan beri yaklaşık 1 yıl devam eden protestolardan sonra bu yıl Gürcistan'da seçim sistemi değişti.

Gürcistan Parlamentosu 2020'deki genel seçimlerin çoğunluk sistemi yerine "nispi temsil sistemi"ne göre yapılmasına karar verdi.

Yeni sisteme göre, 150 koltuklu parlamento oransal sistemiyle seçilen 120 üyeden ve çoğunluk sistemiyle seçilen 30 üyeden oluşacak.

Ayrıca, seçimlerde yüzde 40,54'ten az oy alan parti tek başına hükümeti kuramayacak. Siyasi partiler, parlamentoya girebilmek için artık yüzde 5 yerine yüzde 1 seçim barajını geçmek zorunda.

- Anketler, iktidardaki Gürcü Hayali Partisini gösteriyor

Seçimler öncesinde anketler, 2012'den bu yana iktidarda kalmayı sürdüren Gürcü Hayali Partisinin, muhalefetteki rakip partilere önemli fark atacağını gösteriyor.

Ülkedeki birçok kamuoyu yoklaması ise birbirinden farklı sonuçlar öngörmesiyle dikkati çekiyor.

Bu konuda özelikle son iki aydır kamuoyu yoklamasını yaptıran kurumların bazı sonuçları, Gürcü iş insanı ve eski Başbakan Bidzina İvanişvili'nin kurucusu olduğu Gürcü Hayalinin yüzde 55'ten fazla, diğer sonuçlar da Gürcü Hayalinin yüzde 40 civarında oy alacağı yönünde.

Anketler, eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin desteklediği Birleşik Ulusal Hareketi Partisinin öncülüğündeki "Birleşik Ulusal Hareketi-Birleşik Muhalefet" seçim blokunun Gürcü Hayalinden sonra en çok oy alacağını öngörüyor.

Diğer muhalefet partileri Avrupali Gürcistan, Lelo ve Strategia Agmaşenebeli'nin yüzde 4 ila 10 alacağı, küçük partilerin de yüzde 1 barajını aşmak için çalışacakları görünüyor.

- Yıllardır ülkeye dönemeyen Saakaşvili'nin başbakan adayı gösterilmesi

Öte yandan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili'nin ülkeye dönme çabası sürüyor.

Şu anda Ukrayna'da yaşayan ve bu ülkenin Milli Reform İcra Komitesi Başkanı olan Saakaşvili, Birleşik Ulusal Hareketi-Birleşik Muhalefet seçim blokunun başbakan adayı olarak biliniyor.

2013’te Gürcistan'da cumhurbaşkanlığı görev süresinin dolmasının ardından ülkeden ayrılan ve çeşitli suçlamalar nedeniyle adına gıyabi hapis cezası kararı çıkarıldığı için ülkeye dönemeyen Saakaşvili, partisinin kazanması durumunda ülkeye döneceğini ve sadece 2 yıl süreyle aktif siyasette kalacağını belirtiyor.

- Koalisyon hükümeti oluşma ihtimali

Bu yıl seçim sisteminde yapılan değişiklere göre, seçimlerde parlamentoda sadece 76 koltuğa sahip olan parti, hükümet kurabilecek.

Buna göre, 76'dan az koltuğu bulunan siyasi parti, tek başına iktidarı kuramayacak. Gürcistan anayasasına göre, bu durumda koalisyon hükümetinin oluşması gündeme getirilecek.

- Koalisyona ihtiyacımız yok

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, Gürcü Hayali Partisinin kimseyle koalisyon kurmaya ihtiyacı duymadığını ve partinin seçimlerde tek başına kazanarak hükümeti kurabileceğini söyledi.

Muhalefet partileri liderleri de Gürcü Hayali Partisinin seçimlerde yeterli destek alamayacağını ve iktidara çeşitli muhalefet partilerden oluşan hükümetin geleceğini savunuyor.

Bazı Gürcü siyasi uzmanlar, Gürcü Hayali Partisinin seçim yarışını önde götürebileceğini ve iktidarda kalmayı başarabileceğini belirterek, söz konusu hükümetin ülkenin ekonomik kalkınması için son derece güçlü adımlar atmadığı sürece uzun süre iktidarda kalamayacağını kaydediyor.