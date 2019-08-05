Milli güreşçiler, Polonya'da düzenlenen Uluslararası Zilkovski-Pitlinski Güreş Turnuvası'nda serbest stilde 3 altın, 1 bronz; grekoromen stilde ise 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalyanın sahibi oldu. Dünkü müsabakalarda, serbest stilde 70 kiloda Haydar Yavuz, Kazak rakibini; 74 kiloda Yakıp Gör de Polonyalı rakibini yenerek altın madalya kazandı. Grekoromen stilde ise 77 kiloda Fatih Cengiz Polonyalı rakibinin maça çıkmaması üzerine hükmen galip gelerek altın madalyanın sahibi oldu. Serbest stilde 86 kiloda Fatih Erdin ise Polonyalı rakibini 3-2 yenerek bronz madalya kazandı. Grekoromen stil 67 kiloda Hacı Karakuş ve serbest stil 86 kiloda Selim Yaşar ise rakiplerine yenilerek beşinci oldu.

Turnuvayı Türk Grekoromen Milli Takımı ikinci, Serbest Güreş Milli Takımı ise üçüncü sırada tamamladı.