Gürol Sözen’den 60 yıllık bir seçki

- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
İş Sanat Kibele Galerisi, ressam, yazar ve sanat tarihçisi Gürol Sözen’in “60.yıl… ve Onlar” sergisiyle sanatseverleri uzun soluklu bir dönemin özenli çalışmalarını görmeye davet ediyor.
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nü bitirdikten sonra ilk kişisel resim sergisini 1960’ta İstanbul’da açan Sözen, resim ve heykelleri dışında, deneme, çocuk öyküleri, gezi notları, kültür ve sanat konularında köşe yazıları yazmış olup, 2014 yılından beri çeşitli üniversitelerde “Çağlar Boyu Güzeli Arayış” dersleri vermektedir. Sanatçı, ayrıca Anadolu uygarlıkları ile ilgili TRT adına belgesel filmlerin metin yazarlığı, yönetmen ve danışmanlığını yapmıştır.
5 Mart – 20 Nisan 2019 tarihleri arasında Kibele Sanat Galerisi’nde yer alacak olan sergide, sanatçının yaşam boyu yarattıklarının örnekleri yer alırken,farklı bir tema da gündeme geliyor. Serginin birinci bölümünde, sanatçının ilk sergisinden bugüne dek ürettiği eserleri, “60 yılın seçkileri” isimli özel başlıklar altında yer bulacak.
İkinci bölümde ise sanatçının uzun bir süreden beri üzerinde çalıştığı “Kurtuluş Savaşı /Kuvayi Milliyecileri“ eserleri ile yer alacak. 1919-23/ DESTAN başlığı altında eserlerini sergilediği ve 1974 yılında İş Bankası’nın 50. yıl armağan kitabı olarak kataloğunu bastığı, “Kurtuluş Savaşı” resimlerinin yeni yorumları tüm bu eserlerle sergilenecek. İlk kez sergilenecek bu çalışmalarında sanatçı, 1919-23 yılları arasındaki destansı savaşın başlangıcını, Anadolu halkının onurlu destanını; tedirginlik, gerilim, kuşku ve yoksulluk içindeki başkaldırısını ve özgürlük arayışını resmediyor. Doğa, kadınlar, çocuklar, atlar, atlılar, kağnılar ve “Kuvayi Milliyeciler”in şiirsel yorumu, bu eserlerle birlikte yeniden can buluyor.
Bu sergi, alışılagelen “sanatçının tüm yapıtlarından oluşan /retrospektif” bir toplu sergi imajının ötesinde, anlam yüklü ve kamuoyunu etkileyecek bir temaya sahip. İç içe geçen katmanların yer aldığı sergide, bir sanatçının yaşam boyu yarattıklarının örnekleri yer alırken,farklı bir temayı da gündeme getiriyor.
Gürol Sözen, bu sergisinde yaşamı boyunca gerçekleştirdiği desenler, suluboyalar, yağlıboyalar, ikonlar, heykeller, gerçekleştirdiği tasarımlar, yazdığı kitaplardan seçmeler ve sınırlı sayıdaki koleksiyonlardan derlenmiş yapıtlarını, 5 Mart – 20 Nisan 2019 tarihleri arasında Kibele Sanat Galerisi’nde görücüye çıkaracak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.