Gürol Sözen’den 60 yıllık bir seçki

İş Sanat Kibele Galerisi, ressam, yazar ve sanat tarihçisi Gürol Sözen’in “60.yıl… ve Onlar” sergisiyle sanatseverleri uzun soluklu bir dönemin özenli çalışmalarını görmeye davet ediyor.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nü bitirdikten sonra ilk kişisel resim sergisini 1960’ta İstanbul’da açan Sözen, resim ve heykelleri dışında, deneme, çocuk öyküleri, gezi notları, kültür ve sanat konularında köşe yazıları yazmış olup, 2014 yılından beri çeşitli üniversitelerde “Çağlar Boyu Güzeli Arayış” dersleri vermektedir. Sanatçı, ayrıca Anadolu uygarlıkları ile ilgili TRT adına belgesel filmlerin metin yazarlığı, yönetmen ve danışmanlığını yapmıştır.

5 Mart – 20 Nisan 2019 tarihleri arasında Kibele Sanat Galerisi’nde yer alacak olan sergide, sanatçının yaşam boyu yarattıklarının örnekleri yer alırken,farklı bir tema da gündeme geliyor. Serginin birinci bölümünde, sanatçının ilk sergisinden bugüne dek ürettiği eserleri, “60 yılın seçkileri” isimli özel başlıklar altında yer bulacak.

İkinci bölümde ise sanatçının uzun bir süreden beri üzerinde çalıştığı “Kurtuluş Savaşı /Kuvayi Milliyecileri“ eserleri ile yer alacak. 1919-23/ DESTAN başlığı altında eserlerini sergilediği ve 1974 yılında İş Bankası’nın 50. yıl armağan kitabı olarak kataloğunu bastığı, “Kurtuluş Savaşı” resimlerinin yeni yorumları tüm bu eserlerle sergilenecek. İlk kez sergilenecek bu çalışmalarında sanatçı, 1919-23 yılları arasındaki destansı savaşın başlangıcını, Anadolu halkının onurlu destanını; tedirginlik, gerilim, kuşku ve yoksulluk içindeki başkaldırısını ve özgürlük arayışını resmediyor. Doğa, kadınlar, çocuklar, atlar, atlılar, kağnılar ve “Kuvayi Milliyeciler”in şiirsel yorumu, bu eserlerle birlikte yeniden can buluyor.

Bu sergi, alışılagelen “sanatçının tüm yapıtlarından oluşan /retrospektif” bir toplu sergi imajının ötesinde, anlam yüklü ve kamuoyunu etkileyecek bir temaya sahip. İç içe geçen katmanların yer aldığı sergide, bir sanatçının yaşam boyu yarattıklarının örnekleri yer alırken,farklı bir temayı da gündeme getiriyor.

Gürol Sözen, bu sergisinde yaşamı boyunca gerçekleştirdiği desenler, suluboyalar, yağlıboyalar, ikonlar, heykeller, gerçekleştirdiği tasarımlar, yazdığı kitaplardan seçmeler ve sınırlı sayıdaki koleksiyonlardan derlenmiş yapıtlarını, 5 Mart – 20 Nisan 2019 tarihleri arasında Kibele Sanat Galerisi’nde görücüye çıkaracak.