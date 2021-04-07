Gürpınar'da yol yapım çalışmaları devam ediyor

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Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipleri, Parmakkapı Mahalle yoluna stabilize malzemesi dökerek çamurdan arındırdı.Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.Vatandaşların yaşadığı ulaşım sıkıntısını çözüme kavuşturduklarını kaydeden Tanış, "İlçemiz genelinde yürüttüğümüz parke taşı, asfalt ve stabilize çalışmaları ile ilçemiz her geçen gün modern yollara kavuşuyor. Biliyoruz ki Gürpınarımız hizmetlerin en güzeline layık ve bunun için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.