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Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde denetim: 1 ton balığa el konuldu

Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde denetim yapıldı. Su ürünlerinin boy ve zaman yasaklarına aykırı avlandığı tespit edildi. 1 ton balığa el konuldu.

Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde denetim: 1 ton balığa el konuldu
Denetimde 1 ton balığa el konuldu
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İHA

Beylikdüzü bulunan Gürpınar Su Ürünleri Hali girişinde sabaha karşı yapılan denetimde boy ve zaman yasaklarına aykırı avlandığı tespit edilen bir kamyonda bulunan yaklaşık olarak 1 ton ağırlığında ki balıklara el konuldu.

Beylikdüzü bulunan Gürpınar Su Ürünleri Hali girişinde sabaha karşı denetim yapıldı. Denetime, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü kontrol görevlileri Sahil Güvenlik Kuzey Marmara Grup Komutanlığı, İBB Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği personelleri katıldı. Su ürünlerinin boy ve zaman yasaklarına aykırı avlandığı tespit edilen 34 kutu lüfer, 5 kutu istavrit, 3 adet kılıç balığı ve 35 adet kalkan balığına el konuldu. Bir, kişiye, 7 bin 429 TL idari para cezası uygulandı. El konulan su ürünleri mülkiyeti kamuya geçirilmesi kararı alınarak sosyal yardım kurumlarına bağışlandı.

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