Gurs Vadisi'nde 200 bin yıllık geçmişin izini sürüyorlar

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"KUZEY MEZOPOTAMYA'DA PALEOLİTİK DÖNEME AİT İLK MAĞARA KAZISI" Kazı başkanı ve Mardin Müze Müdürü Gani Tarkan, AA muhabirine, Gurs Vadisi'nde yer alan mağara yerleşiminin Paleolitik döneme ait olduğunu belirterek, Artuklu Üniversitesinden akademisyenler ve gönüllü öğrencilerle mağarada kazı çalışması başlattıklarını söyledi.

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"Şu an Uluköy Mağarası'nda devam eden kazılarda Paleolitik dönemin 3 evresine de ulaştık. 'Alt Paleolitik', 'Orta Paleolitik' ve 'Üst Paleolitik' döneme ait buluntular ele geçirildi. Bu açıdan Uluköy Mağara kazısı bizim için çok önemli. Paleolitik çağda insanların kullandığı kesici, delici aletler, yongalar gibi çakmak taşından elde edilmiş aletler ve buluntular çıkarılıyor.