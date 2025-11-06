Gürsel Tekin'den banka hesaplarına erişim talebi

CHP İstanbul İl Başkanlığı kongresinin iptali için açılan davada mahkeme, Gürsel Tekin'i kayyum olarak atamıştı.

Ardından Özgür Çelik hem olağanüstü hem de olağan kongrede il başkanı olarak seçilmiş mazbatasını almıştı.

BANKA HESAPLARINA ERİŞİM TALEBİ

CHP'nin itirazını reddeden istinaf mahkemesi, Tekin'in kayyum görevinin devam etmesine karar vermişti. Bu gelişmenin ardından Gürsel Tekin’in aralarında bulunduğu geçici kurul üyeleri CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın hesaplarını kontrol etmek üzere bankaya başvuru yaptı.

Başvuru dilekçesinde, 5 aylık geriye dönük ekstrelerin kendisine teslim edilmesine ve hesaplar üzerinden işlem yapma talepleri yer aldı. Tekin ayrıca, hesap üzerinde yetkili olan kişilerin hesapla ilişiklerinin kesilmesini de talep etti.

BANKA MAHKEMEYE SORDU

Başvurunun ardından banka tarafından İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne yazı yazıldı. 39. Olağan İstanbul Kongresi'nde seçilen yetkililerin aksi talepte bulunduğu, geçici kurul üyelerinin taleplerinin yerine getirilmesi için mahkeme tarafından talimat verilmesi gerektiği kaydedildi.