"Gürültü cezasına" itiraz eden otomobil sahibine polis araçlarının egzoz sesi dinletildi

AA

Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda yabancı plakalı otomobilin egzoz sesinin çevreyi rahatsız ettiği ihbarını alan polis ekipleri, aracı bulvarda durdurdu.Ekipler, ehliyetsiz olduğunu belirledikleri sürücü Furkan C'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan, yolcu konumundaki otomobilin sahibi Gökhan Kaan A'ya da ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan 2 bin 473'er lira ceza kesti.- Polis araçları çalıştırılarak egzoz sesi dinletildiGökhan Kaan A, gürültülü egzoz nedeniyle ceza yazmak isteyen ekiplere sesin normal seviyede olduğunu belirterek itiraz etti.Bunun üzerine ekipler, kendilerini ikna etmeye çalışan otomobil sahibine iki polis aracının egzoz sesini dinletti.Egzoz sesinin normal değerlerden fazla olduğunun tespit edilmesi üzerine otomobil, egzozunun 7 gün içinde sökülmesi koşuluyla çekiciye yüklenerek Gökhan Kaan A'nın evine götürüldü.