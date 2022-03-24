Gürültü için uyardığı komşusu öldürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Gürültü için uyardığı komşusu öldürdü
ABONE OL

Antalya'da gürültü tartışması cinayetle bitti! Uyardığı komşusu tüfekle vurdu

Antalya'nın Aksu ilçesinde bir kişi, gürültü yaptığı için uyardığı komşusu tarafından pompalı tüfekle vurularak, öldürüldü.

Gürültü için uyardığı komşusu öldürdü
Gürültü için uyardığı komşusu öldürdü
0:00 / 0:00
İHA

Antalya'nın Aksu ilçesinde bir kişi, kendisini gürültü yaptığı gerekçesiyle uyaran komşusunu pompalı tüfekle öldürdü.

Olay, Aksu ilçesi Murtuna Mahallesi'nde dün akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, alkol alan Mehmet P. evininin önünde aracıyla gürültü yapmaya başladı. Gürültüden rahatsız olan komşusu Ramazan Kahraman (36) Mehmet P.'yi uyardı.

Bunun üzerine iki komşu arasında tartışma çıktı. Evine girerek pompalı tüfeğini alan Mehmet P. komşusuna 2 el ateş etti. Ramazan Kahraman olay yerinde hayatını kaybetti.

Aksu Belediyesi temizlik işleri bölümünde çalıştığı öğrenilen katil zanlısı Mehmet P. olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Birlikte yaşadığı kız arkadaşını boğarak öldürdü!
GÜNDEM Yine aynı vahşet! Kız arkadaşını boğarak öldürdü
Bekçi alımı 2022: Bekçilik başvuruları başladı mı, formu yayınlandı mı ve şartları neler? Bekçi alımı başvuru tarihleri!
GÜNDEM Bekçi alımı için heyecanlı bekleyiş!
Diyarbakır'da 7 orman işçisini şehit eden teröriste istenen ceza belli oldu! - En Son Haberler
GÜNDEM 7 orman işçisi şehit olmuştu! İşte istenen ceza
Beyzbol sopalı taksicinin 7,5 yıla kadar hapsi istendi
GÜNDEM Beyzbol sopalı taksiciye hapis cezası istendi
Diyanet Ramazan İmsakiyesi 2022: Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Trabzon, Diyarbakır ve İstanbul imsakiye ile il il iftar sahur vakti saatleri!
GÜNDEM Diyanet Ramazan İmsakiyesi 2022
Ramazan ne zaman ve ilk oruç hangi gün tutulacak? 2022 On bir ayın Sultanı Ramazan ayı ne zaman başlıyor?
GÜNDEM On bir ayın Sultanı için geri sayım başladı!
E Okul VBS girişi yap: E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS giriş ile yazılı tarihleri, ders programı ve devamsızlık sorgula!
GÜNDEM E Okul VBS girişi yap 2022!
D-100'de trafik onun için durdu! Görüntüler anbean kaydedildi... - Haberler
GÜNDEM D-100'de trafik onun için durdu!
Belediye işçisinden ağlatan hareket!
GÜNDEM Belediye işçisinden ağlatan hareket!
Prof. Dr. Ortaylı'dan Türk gençlerine: En az 3 dil öğrenin
GÜNDEM Prof. Dr. Ortaylı'dan gençlere: En az 3 dil öğrenin

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.