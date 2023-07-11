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        Otomobildeki gürültü tartışması 18 yaşındaki gencin hayatına mal oldu

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, otomobilde gürültü yaptıkları gerekçesiyle çıkan tartışmada 18 yaşındaki genç kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2023 - 14:18
        Gürültü tartışması can aldı!
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        Antalya'daki olay, saat 03.30 sırasında Altındağ Mahallesi 153 Sokak üzerinde meydana geldi. 18 yaşındaki Furkan Tekin, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinden arkadaşları ile Antalya’ya tatile geldi. Dün gece arkadaşları ile otomobilin içinde oturan Tekin, başka bir grup ile aralarında gürültü yaptıkları gerekçesiyle tartışma yaşadı.

        Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine karşı gruptan bir kişi Tekin’i bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan Tekin, otomobil ile Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kalbinden ağır yaralanan Tekin, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını kaybetti. Polis olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Furkan Tekin’in cenazesi toprağa verilmek üzere Yenişehir'e götürüldü.

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