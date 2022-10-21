Gürültü yaptılar diye çocukları tekme tokat dövdü!

Kağıthane'de kırtasiyeci İsa Ö., okuldan çıkıp evine doğru yürüyen iki çocuğu zorla iş yerine sokup dövdü. Gürültü yaptıkları gerekçesiyle çocukları dövdüğünü söyleyen İsa Ö., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, çocukları dövdüğü anlar kameraya yansıdı.

DHA'nın haberine göre olay, geçen Cuma günü, saat 14:00 sıralarında, Kağıthane'de meydana geldi.

Okuldan çıkan 10 yaşındaki iki çocuk, cadde üzerindeki kırtasiyenin önüne geldiklerinde kırtasiyeci İsa Ö. tarafından zorla iş yerine sokuldu. Kırtasiyeci, çocukların kafalarına vurarak dövmeye başladı. Kırtasiyecinin çocukları dövdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.