Guterres, BMGK'ye sunduğu raporda, Gazze'de önce 'çatışmanın durması' gerektiğini belirtti Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) İsrail'in saldırılarına devam ettiği Gazze'ye yönelik aldığı kararla ilgili raporunda, önce "çatışmanın durmasına" ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze'ye yardımların ulaşımı için acil adım atılması konusunda 22 Aralık'ta aldığı karar sonrası ilk raporunu Güvenlik Konseyine sundu.

Genel Sekreter, raporunda, özellikle Gazze'nin kuzeyinde hayatını kaybeden sivillere ve İsrail'in saldırıları sonucu oluşan yıkımın boyutuna dikkati çekerken, "Çatışmanın durmasına ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Raporda, İsrail Savunma Kuvvetlerinin (IDF) yoğun nüfuslu bölgelerde geniş alan etkisine sahip patlayıcı silah kullanması sonucu "şu ana kadar Gazze'deki evlerin yüzde 60'ından fazlasının hasar gördüğü ya da yıkıldığı" tahminine yer verildi.

Raporda, BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA) Gazze'deki tüm tesislerinin koordinatlarını çatışmanın tüm taraflarıyla paylaşmasına rağmen kuruluşun 125 tesisine yönelik 193 saldırı gerçekleştiği, bu tesislere sığınan 308 Filistinlinin öldüğü ve yaklaşık 1095 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

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Raporda ayrıca, "İsrail'in Gazze'deki mevcut askeri operasyonlarının başlamasından bu yana Dünya Sağlık Örgütü, sağlık hizmetlerini sekteye uğratan ve yaklaşık 600 kişinin ölümüyle sonuçlanan 94 hastane ve diğer tıbbi tesislerin ve 76 ambulansın etkilendiği 294 saldırı kaydetti." bilgisi verildi.

BM Genel Sekreteri, raporunda, Gazze'nin kuzeyindeki insani durumun vahameti konusunda detaylara değindi, insani yardımların aciliyetine işaret etti.

Guterres, "2712 (2023) sayılı Karar'ın uygulamaya konulmaktan çok uzak olduğunu ve ilerlemenin ne yazık ki yetersiz kaldığını" kaydetti.

Tasarı uzun tartışmalar sonucu kabul edilmişti

BMGK'ye, Gazze'de genişletilmiş insani yardımların kesintisiz ve güvenli erişimi için "acil adım atılması" talebiyle sunulan 2712 sayılı karar tasarısı, dört kez yapılan erteleme ve üye ülkeler arasındaki yoğun müzakerelerin ardından 22 Aralık 2023'te düzenlenen oturumda oylanmıştı.

Oylama öncesi, Rusya'nın Gazze'de insani yardımlara kesintisiz ve güvenli erişim sağlanması için çatışmalara acilen ara verilmesini talep ettiği değişiklik önerisini ABD veto etmişti.

Tasarının ilk halinde tartışma yaratan ve ABD'nin karşı çıktığı, insani yardımların engelsiz erişimi için "çatışmalara ara verilmesi" talebi metinden çıkarılmış, yerine "acil adım çağrısı" ibaresi konulmuştu.

Tasarı, 15 üyeli BMGK'de 13 "evet" oyu alırken, ABD ve Rusya "çekimser" kalmıştı.