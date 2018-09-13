Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, The Atlantic dergisine verdiği mülakatta, " ABD'nin yumuşak gücü azalıyor." ifadesini kullandı.

İsim vermeden ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile başlattığı "ticaret savaşına" atıfta bulunan Guterres, "ABD, bugün ticaret ve birtakım konularla uğraşıyor. Daha önce uluslararası ilişkilerde baskın bir rolü olan Amerikan toplumunun bugün ilgisi daha az." değerlendirmesine yer verdi.

Genel Sekreter Guterres, "Dünya parçalara ayrılmış bir durumda ve Soğuk Savaş'ın bitmesinden bu yana Amerika önderliğindeki düzen henüz tanımlanmamış çok sayıda gücün etkin olduğu bir düzene doğru gidiyor, ABD'nin ve dünyanın bu yeni duruma alışması gerekiyor." görüşünü paylaştı.

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