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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Güven endeksi ekimde hizmet ve perakende ticaret sektöründe arttı, inşaatta azaldı - İş-Yaşam Haberleri

        Güven endeksi ekimde hizmet ve perakende ticaret sektöründe arttı, inşaatta azaldı

        Güven endeksi, ekimde geçen aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 1,5, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,1 artarken inşaat sektöründe yüzde 1,7 azalış gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 10:49 Güncelleme: 25.10.2024 - 10:49
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        Güven hizmet ve perakendede arttı, inşaatta azaldı
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        Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

        Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi, ekimde aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 1,5 artarak 114,2, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,1 yükselişle 110,7 olurken inşaat sektöründe yüzde 1,7 azalışla 86,3 değerini aldı.

        Hizmet sektöründe ekimde bir önceki aya kıyasla son 3 aylık dönemde iş durumu yüzde 2,4, son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 1,7, gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 0,4 arttı.

        Perakende ticaret sektöründe son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 1,3 azalırken mevcut mal stok seviyesi yüzde 1,5, gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 0,4 artış kaydetti.

        İnşaat sektöründe ise alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyinde yüzde 4 gerileme olurken gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisinde yüzde 0,3 yükseliş gerçekleşti.

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