Haberler Yaşam Güven problemleri olan köpeği için minik bir ev yaptı! İşte Sean ve Buster'ın iç ısıtan hikayesi

Güven problemleri olan köpeği için minik bir ev yaptı! İşte Sean ve Buster'ın iç ısıtan hikâyesi Bir hayvan hayata zorlu bir başlangıç ​​yaptığında, yeni sahibinin durumu düzeltmesi her zaman kolay olmayabilir. Sean Farrell, sahiplendiği köpeği Buster'da bu sorunla karşılaştı ama pes etmedi. Bunun yerine hayal gücünü kullandı ve köpeğinin kalbini kazanmayı başardı. Habertürk Giriş: 08.10.2023 - 12:00 Güncelleme: 08.10.2023 - 12:00 facebook

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Sean ve Buster'ın iç ısıtan hikâyesi biraz farklı başlıyor. Sean, aslında köpek sahibi olmayı amaçlamıyordu, Buster için bir yuva arıyordu ancak aramalar sonuç vermemişti ve sırada Buster'a kelimenin tam anlamıyla aşık olmuştu. Bu yüzden köpeği kendisi sahiplenmek istedi.

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Buster, uzun bir süredir barınakta mahsur kalmıştı ve geçmişinden gelen güven sorunları vardı. Sean ile yalnız kalmaktan hoşlanmayan köpek, ne zaman etraflarında kimse olmadığını fark etse evin farklı bir bölgesine koşarak, tek kalmayı tercih ediyordu. Hatta Buster'ın travması o kadar büyüktü ki Sean birkaç yılın sonunda bile köpeğinin güvenini kazanamadı.