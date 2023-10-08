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        Haberler Yaşam Güven problemleri olan köpeği için minik bir ev yaptı! İşte Sean ve Buster'ın iç ısıtan hikayesi

        Güven problemleri olan köpeği için minik bir ev yaptı! İşte Sean ve Buster'ın iç ısıtan hikâyesi

        Bir hayvan hayata zorlu bir başlangıç ​​yaptığında, yeni sahibinin durumu düzeltmesi her zaman kolay olmayabilir. Sean Farrell, sahiplendiği köpeği Buster'da bu sorunla karşılaştı ama pes etmedi. Bunun yerine hayal gücünü kullandı ve köpeğinin kalbini kazanmayı başardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2023 - 12:00 Güncelleme: 08.10.2023 - 12:00
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        Sean ve Buster'ın iç ısıtan hikâyesi biraz farklı başlıyor. Sean, aslında köpek sahibi olmayı amaçlamıyordu, Buster için bir yuva arıyordu ancak aramalar sonuç vermemişti ve sırada Buster'a kelimenin tam anlamıyla aşık olmuştu. Bu yüzden köpeği kendisi sahiplenmek istedi.

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        Buster, uzun bir süredir barınakta mahsur kalmıştı ve geçmişinden gelen güven sorunları vardı. Sean ile yalnız kalmaktan hoşlanmayan köpek, ne zaman etraflarında kimse olmadığını fark etse evin farklı bir bölgesine koşarak, tek kalmayı tercih ediyordu. Hatta Buster'ın travması o kadar büyüktü ki Sean birkaç yılın sonunda bile köpeğinin güvenini kazanamadı.

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        Sean çaresizce küçük arkadaşına yardım etmek istedi ve ilham almak için internete göz atmaya karar verdi. İşte o zaman oturma odasında küçük bir ev inşa etme fikri aklına geldi. Sean, marangozluk becerisi olmamasına rağmen bir miktar kontrplak satın aldı ve çerçeve üzerinde çalışmaya başladı. Tüm hedefi, köpeğinin kendini güvende ve rahat hissedeceği, güvenlik duygusunu geliştireceği, insanlardan arınmış bir yer yaratmaktı.

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        Sean sadece köpeği için sadece güvenli bir yer inşa etmekle kalmadı, aynı zamanda onu mükemmel bir şekilde dekore ederek gerçek bir ev gibi görünmesini sağladı.

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        İçeride kocaman rahat bir yatak, bitkiler, ortam ışıkları, soğutma fanı ve hatta duvarlarda Sean'ın önceki köpeği Zook'un birkaç fotoğrafı vardı. Ev aynı zamanda ses geçirmez olduğundan Buster artık havai fişeklerden de korkmuyordu.

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        Hatta Sean minik eve, Buster'ı eğlenmesi; vahşi yaşam programları ve hayvan seslerini dinleyebilmesi için küçük bir televizyon bile koydu.

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        Buster'ın kendine ait bir evi olması tüm ilişkilerini değiştirdi. Sevimli köpeğin tüm tavrı değişti ve zarar görme korkusu yaşamadan tek bir adamın yanında olabileceğini fark etti.

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        Bugün Buster kestirmeyi ve özel odasında yalnız vakit geçirmeyi seviyor. Sahibinin, kendisini evinde rahatsız etmeyeceğini biliyor ve bu, kendisini tamamen güvende hissetmesine yardımcı oluyor.

        Kaynak: BrightSide

        Fotoğraflar: Sean Farrel Facebook

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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