"Güvenli eğitim" ebeveyn polislere emanet

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, öğrencilerin okula güvenli şekilde giriş ve çıkış yapabilmeleri amacıyla okul çevresindeki polis görevlendirmesini değiştirdi.

Karaburun, görevlendirilecek polisleri o okula devam eden çocuğu olan polislere öncelik vererek güncelledi.

Karaburun, bir kafede düzenlenen Mahalle Buluşmaları toplantısında yeni uygulamayla okulun çevresindeki trafik ve güvenlikten "ebeveyn polislerin" sorumlu olduğunu ifade etti.

Veli polislere "Okul polisi" yeleği yaptıracaklarını da ifade eden Karaburun, "Yeleklerini giyecekler, okul etrafındaki trafik ve şüpheli şahısları denetleyecekler. Çocukların olduğu yerde işi olmayan birisi varsa, veli değil, öğretmen değil, herhangi bir görevi yok ise Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapılacak, ilgisiz kişiler okul çevresinden uzaklaştırılacak" diye konuştu.