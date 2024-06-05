Güvenli internet abone sayısı 44 milyonu aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Güvenli İnternet Hizmeti’nin (GİH) 2011 yılında, Türkiye’de internetin güvenli kullanımına yönelik şikâyet ve talepler doğrultusunda ortaya çıktığını açıklayarak, “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuzun Bilgi İhbar Merkezine bu hususta çok sayıda şikayet yapıldı. Yaptığımız araştırmalarla ortaya çıkan sonuç özellikle ailelerin internet ortamındaki uygunsuz içeriklerle ilgili endişelerini ve çözüm arayışını gösterdi. GİH de bu ihtiyaca yanıt vermek için geliştirildi.” ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARI KORUMAK ÖNCELİĞİMİZ"

Uraloğlu, GİH ile başta çocuklar olmak üzere aboneleri internetteki olumsuz içeriklerden korumayı amaçladıklarını belirterek, “Aboneler yasaklı madde ticareti yapan, şiddet içeren, ırkçılık ve nefret söylemi üzerine yayın oluşturan, terör propagandası yapan ve suç işlemeyi anlatan siteler ile dolandırıcılık sitelerinden talebe bağlı ve ücretsiz olarak korunma imkanına sahiptir.” dedi. Uraloğlu, mevcut filtreleme seçeneklerinden faydalanamayan kullanıcıların kolayca erişebileceği bir hizmet olduğunu vurguladı.

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GİH’in, internetin sakıncalı içerikleriyle karşılaşmak istemeyen ve bu sebepten evine internet almak istemeyen vatandaşlar için de bir alternatif olduğunu bildiren Uraloğlu, “GİH ile mevcut internet kullanıcıları tercihlerinde özgür bırakılmakta diğer taraftan güvenli bir kullanım ihtiyacı arayan kullanıcılara ise kendi tercihleri doğrultusunda bir alternatif İnternet erişim hizmeti sağlanmış olmaktadır.” diye konuştu.