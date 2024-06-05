Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        İnternet
        Sosyal Medya
        Mobil
        Bilişim
        Cihaz
        Oyun
        Uygulama
        BIST 100 10.315,90 %-0,47
        DOLAR 32,5085 %-0,23
        EURO 35,3689 %-0,30
        GRAM ALTIN 2.438,51 %0,07
        FAİZ 42,10 %0,74
        GÜMÜŞ GRAM 30,95 %0,14
        BITCOIN 70.784,00 %0,51
        GBP/TRY 41,5483 %-0,20
        EUR/USD 1,0867 %-0,11
        BRENT 77,72 %0,26
        ÇEYREK ALTIN 3.986,77 %0,06
        Haberler Ekonomi Teknoloji Güvenli internet abone sayısı 44 milyonu aştı - Teknoloji Haberleri

        Güvenli internet abone sayısı 44 milyonu aştı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2011 yılında uygulamaya alınan "Güvenli İnternet Hizmeti"nin abone sayısının gün geçtikçe arttığını söyledi. Uraloğlu yaptığı açıklamada, Güvenli İnternet Hizmeti altyapısının erişim sağlayıcılar tarafından oluşturulan ücretsiz, talebe bağlı ve alternatif bir erişim hizmeti olduğunu söyledi. Uraloğlu, "2024 Nisan sonu itibariyle Güvenli İnternet Hizmetimizden faydalanan abone sayısı 44 milyon 287 bini aşmış durumda. Abonelerin yüzde 99,5'i aile profilini tercih ederken kalan yüzde 0,5 de çocuk profili kullanıyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2024 - 12:19 Güncelleme: 05.06.2024 - 12:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güvenli internet abone sayısı 44 milyonu aştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Güvenli İnternet Hizmeti’nin (GİH) 2011 yılında, Türkiye’de internetin güvenli kullanımına yönelik şikâyet ve talepler doğrultusunda ortaya çıktığını açıklayarak, “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuzun Bilgi İhbar Merkezine bu hususta çok sayıda şikayet yapıldı. Yaptığımız araştırmalarla ortaya çıkan sonuç özellikle ailelerin internet ortamındaki uygunsuz içeriklerle ilgili endişelerini ve çözüm arayışını gösterdi. GİH de bu ihtiyaca yanıt vermek için geliştirildi.” ifadelerini kullandı.

        "ÇOCUKLARI KORUMAK ÖNCELİĞİMİZ"

        Uraloğlu, GİH ile başta çocuklar olmak üzere aboneleri internetteki olumsuz içeriklerden korumayı amaçladıklarını belirterek, “Aboneler yasaklı madde ticareti yapan, şiddet içeren, ırkçılık ve nefret söylemi üzerine yayın oluşturan, terör propagandası yapan ve suç işlemeyi anlatan siteler ile dolandırıcılık sitelerinden talebe bağlı ve ücretsiz olarak korunma imkanına sahiptir.” dedi. Uraloğlu, mevcut filtreleme seçeneklerinden faydalanamayan kullanıcıların kolayca erişebileceği bir hizmet olduğunu vurguladı.

        REKLAM

        GİH’in, internetin sakıncalı içerikleriyle karşılaşmak istemeyen ve bu sebepten evine internet almak istemeyen vatandaşlar için de bir alternatif olduğunu bildiren Uraloğlu, “GİH ile mevcut internet kullanıcıları tercihlerinde özgür bırakılmakta diğer taraftan güvenli bir kullanım ihtiyacı arayan kullanıcılara ise kendi tercihleri doğrultusunda bir alternatif İnternet erişim hizmeti sağlanmış olmaktadır.” diye konuştu.

        Uraloğlu, Çocuk ve Aile olmak üzere iki profilin olduğunu belirterek, bu profillerden birini tercih eden kullanıcıların karşılaştıkları sorunu hemen iletme ve tedbir alınmasını talep etme hakkına sahip olduğunu söyledi. Uraloğlu, “Zaten kullanıcılardan gelen talep, öneri ve değerlendirmeler doğrultusunda söz konusu hizmet sürekli olarak geliştirilmekte ve etkinliği artmaktadır.” dedi.

        Uraloğlu, açıklamasında GİH’e ilişkin çalışmaların, Anayasa’nın Ailenin Korunması ve Çocuk Hakları başlıklı 41. Maddesi ve Gençliğin Korunması kenar başlıklı 58. Maddesi hükümlerine dayandığını bildirerek, “Ayrıca bu Anayasal hükümlerin yanında Elektronik Haberleşme Kanunu’nun Tüketici ve Son Kullanıcı haklarını düzenleyen hükümleri ile bu kanun uyarınca çıkarılan Tüketici Hakları Yönetmeliği'nin İnternetin Güvenli Kullanımı başlıklı 15. maddesi de uygulamanın kapsamını belirledi. Yönetmelik, işletmecilere internetin güvenli kullanımına yönelik ücretsiz alternatif hizmeti sunma yükümlülüğü getirdi.” dedi. Uraloğu, çalışmaların hukuki dayanaklar çerçevesinde de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun 2011 yılında aldığı karar ile Güvenli İnternet Hizmetine İlişkin Usul ve Esaslar şeklinde yeniden düzenlendiğini bildirdi.

        Uraloğlu uluslararası sözleşmelere de değinerek, Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi’nin reşit olmayanlara ilişkin düzenlemesi, Avrupa Konseyinin Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunmasına Yönelik 201 sayılı Sözleşmesinin ilgili hükümleri, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye ek protokol ile çalışmaların düzenlendiğini belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüşecek
        İlan-ı aşk ettikten 1 gün sonra katletmişti! İstenen ceza belli oldu!
        İlan-ı aşk ettikten 1 gün sonra katletmişti! İstenen ceza belli oldu!
        "Sıcaklığı 'izobarik sırt' artırıyor!"
        "Sıcaklığı 'izobarik sırt' artırıyor!"
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        İsrail Gazze'nin kuzeyinden çekildi, yıkım ortaya çıktı
        İsrail Gazze'nin kuzeyinden çekildi, yıkım ortaya çıktı
        85 yaşındaki kadın dolandırıcılara 7 milyon TL'yi eliyle teslim etti
        85 yaşındaki kadın dolandırıcılara 7 milyon TL'yi eliyle teslim etti
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        3 saat uyku yeter mi?
        3 saat uyku yeter mi?
        500 kaçak yapı yıkılacak! İglo tarzı yapmışlar! O tesis yıkıldı!
        500 kaçak yapı yıkılacak! İglo tarzı yapmışlar! O tesis yıkıldı!
        Gemide yangın çıkmıştı! Tersanede ölüm!
        Gemide yangın çıkmıştı! Tersanede ölüm!
        "Biz nasıl gol atacağız?"
        "Biz nasıl gol atacağız?"
        Bayram tatili için 12 bin ek sefer konuldu
        Bayram tatili için 12 bin ek sefer konuldu
        Borsaya, vergiye Ankara yaklaşımı
        Borsaya, vergiye Ankara yaklaşımı
        Kartelin 'farklı araçlar metodu' havalimanında son buldu!
        Kartelin 'farklı araçlar metodu' havalimanında son buldu!
        Renk körlüğü testi: Bu görsellere dikkatli bakın!
        Renk körlüğü testi: Bu görsellere dikkatli bakın!
        Hadise'nin 'sevgili' açılımı
        Hadise'nin 'sevgili' açılımı
        Beşiktaş'ta karar anı!
        Beşiktaş'ta karar anı!
        Çalışan anneye 3900 Euro destek
        Çalışan anneye 3900 Euro destek
        "Sonuca, görüntüden daha çok önem veriyor"
        "Sonuca, görüntüden daha çok önem veriyor"
        “İmar affını durduramayan bir sistem kentsel dönüşümü başaramaz”
        “İmar affını durduramayan bir sistem kentsel dönüşümü başaramaz”