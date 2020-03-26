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Tüm dünyada ve Türkiye’de koronavirüse karşı tedbirler sürüyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın dört bir tarafına yayılan koronavirüsü Türkiye'yi de sarstı.

Dünyayı etkisi altına alan ve insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden korona virüse karşı Türkiye’de çeşitli önlemler alındı. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığınca tüm toplu ulaşım araçlarında araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50 düşürüleceğini bildiren bir genelge yayımlandı.

Van’da da şehir içi toplu ulaşımda yüzde 70'lere varan yolcu düşüşü yaşanmasına rağmen, sabah ve akşam saatlerinde yaşanan kısmi yoğunluğun önüne geçmek için Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü de ek tedbirler aldı. Bu kapsamda son 2 gün içerisinde toplam 500 araç denetildi. Denetimler kapsamında “boş koltuk” uygulamasına riayet etmeyerek, toplumun sağlığını hiçe sayan 30 araç şoförüne cezai işlem uyguladı.

“KABAHATLER KANUNU ÇERÇEVESİNDE İŞLEM YAPIYORUZ”

Konuya ilişin konuşan Trafik Denetleme Şube Müdürü Tanju Özmen, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan halk otobüsüyle, minibüslerde yapılan kontrollerde genel itibariyle şoför esnafın kurallara uyduğunu belirtti.

Kabahatler Kanunu çerçevesinde cezai işlemlerin tüm polis ve zabıta birimlerinin de cezai işlem uygulayabileceğini hatırlatan Şube Müdürü Özmen, “Son 2 gün içerisinde yaptığımız uygulamada 500’e yakın denetimimiz oldu. 30 civarında kişiye de Kabahatler Kanunundan cezai işlem uyguladık. Toplu taşıma denildiği için direkt trafik olarak değerlendiriliyor ancak Kabahatler Kanunu çerçevesinde işlem yapıyoruz. Burada hükümetimizin salgının önüne geçilmesiyle alakalı yayınladığı bir emir var. Burada da hükümet emirlerine aykırı davranmaktan işlem yapıyoruz. Bu denetimlere tüm polis teşkilatı ile tüm zabıta birimleri buna yetkilidir. Bu konuda sadece trafik olarak düşünülmemesi gerekiliyor” dedi.

“SALGINLA MÜCADELEDE BİZ DE VARIZ”

Korona virüs salgınıyla mücadelede Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü olarak ellerinden gelenini yaptıklarını dile getiren Özmen, “Toplu taşıma araçlarındaki sıkı denetimlerimiz devam edecektir. Şehirlerarası otobüs firma yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde yolcu azlığından ve tedbirlerden dolayı sefer sayılarını azalttılar. 3 gün öncesinde terminalden 160 araç çıkarken, dün itibariyle 8 araç yola çıktı ve bunlar da kontrolümüz arasındaydı” diye konuştu.

“3 BİN LİRA CEZA UYGULAMA YOLUNA GİDİLECEK”

Uyanıklık yapmaya çalışan halk otobüsüyle, minibüs şoförlerinin de önüne geçeceklerinin altını çizen Özmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Fazla yolcu alıp güzergahını değiştirip arka yollardan gitmeye çalışan minibüs ve halk otobüsü şoförleri var. Bunları tespit ettiğimiz zaman hem güzergah değişikliği yapmaktan 15 gün trafikten men ediyoruz hem Kabahatler Kanunundan işlem uyguluyoruz. Bunun bir ileriki aşaması uygun görülürse Hıfzıssıhha Kanununa aykırılıktan 3 bin lira cezası uygulama yoluna gidilecek. Çünkü bunlar kendi ceplerini doldurmak için toplumun sağlığını bu salgın ortamında hiçe sayıyorlar. Burada toplumun sağlığı önemlidir. Bir kişinin yaptığı hata, birçok kişiye mal oluyor.”

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