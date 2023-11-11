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        Haberler Yaşam Güvenli seyahat için bilmeniz gereken basit ama etkili 10 tüyo

        Güvenli seyahat için bilmeniz gereken basit ama etkili 10 tüyo

        Başka bir şehri veya ülkeyi keşfetmek harika bir şeydir ancak yabancısı olduğumuz bir yerde kendimizi korumamız ve olabilecek tehlikelere karşı önlem almamız gerekir. Üstelik bu önlemlerin çok büyük olmasına da gerek yoktur sadece ufak bir hazırlıkla bile kendinizi daha güvende hissedebilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2023 - 12:10 Güncelleme: 11.11.2023 - 12:10
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        1

        SAĞLIK SORUNLARI İÇİN ÖNLEM ALIN

        Gideceğiniz ülkenin diline göre; sağlık sorunlarınızı ve alerjilerinizi yazan bir liste hazırlayın. Ayrıca acil durumlarda ulaşılması gereken kişileri de listeleyerek cüzdanınızda taşıyabilirsiniz.

        2

        ÇEVRİM DIŞI HARİTALARDAN YARARLANIN

        Google Haritalar, Google Çeviri ve benzeri uygulamaların çalışması için kural olarak internet bağlantısına ihtiyaç vardır. Ancak bunların ve diğer bazı uygulamaların çevrim dışı sürümleri de vardır. Seyahate çıkmadan önce gideceğiniz şehrin çevrim dışı haritasını ve çeviri uygulamanız için gereken dili indirin. Bunu yaparak, internet erişiminiz olmasa bile yabancı bir şehirde kaybolmayacağınızdan emin olabilirsiniz.

        3

        TOPLU TAŞIMA PROGRAMINI ÖĞRENİN

        Ucuz ve güvenli seyahat etmek istiyorsanız toplu taşıma iyi bir seçenektir. Ancak yerel toplu taşıma araçlarının saatlerini önceden öğrenmeniz önemlidir. Bazı yerlerde geceleri otobüs veya tren ya daha az oluyor ya da hiç olmuyor. Eğer tarifeyi bilmiyorsanız, son otobüsü kaçırabilir ve yürümek ya da taksiye binmek zorunda kalabilirsiniz.

        4

        GASPA KARŞI BASİT BİR ÖNLEM

        Seyahat etmek her zaman keyifli olmayabilir ve gasp gibi kötü durumlar yaşanabilir. Bunun için çok basit bir hileye başvurabilirsiniz; sahte bir cüzdan, soyulduğunuzda tüm paranızı ve kredi kartlarınızı saklamanıza yardımcı olacaktır.

        Ucuz bir cüzdan satın alın; içini sahte kağıt veya plastik kartlarla ve gerçek gibi görünen sahte parayla doldurun. Eşyalarınızı çalmaya çalışan bir yankesiciye bu cüzdanı verin.

        5

        PAHALI EŞYALARI EVDE BIRAKIN

        Yeni ve pahalı bir kamera veya pahalı mücevherler istenmeyen ilgiyi üzerinize çekebilir. Seyahatiniz sırasında lüks kıyafetler giymeniz gerekmiyorsa mücevherlerinizi ve pahalı aksesuarlarınızı evde bırakmanız daha iyi olur. Gideceğiniz yere uygun ve sade giyinin ve kullanmadığınız zamanlarda kameranızı saklayın.

        6

        ÖNEMLİ BELGELERİ KENDİNİZE MAİL OLARAK İLETİN

        Seyahate çıkmadan önce pasaportunuz, ehliyetiniz, sigortanız, vizeniz, biletleriniz vb. gibi önemli belgelerinizin kopyalarını tarayın ve kendinize e-posta ile gönderin. Orijinalleri kaybederseniz, e-postanızdaki kopyalara her zaman erişerek bunları alabilirsiniz. Bilmediğiniz bir şehirde dolaşırken pasaportun kendisi yerine pasaportunuzun basılı bir kopyasını yanınızda taşımak da iyi bir fikirdir.

        7

        ATM ÇEVRESİNDE DİKKATLİ OLUN

        ATM'lerde işlem yaptıktan sonra eğer makbuz aldysanız makbuzu atmak yerine saklayın çünkü içinde kişisel bilgileriniz bulunuyor. Ayrıca genel olarak ATM güvenliği kurallarını unutmayın;

        - Şifrenizi girerken arkanızda kimsenin olmadığından emin olun,

        - Yetersiz aydınlatılmış veya ıssız bölgelerde bulunan makineleri kullanmayın,

        - ATM'nin önünde dururken paranızı saymayın veya eşyalarınıza bakmayın.

        8

        GÜVENLİ KATLARI TERCİH EDİN

        Güvenlik uzmanları 2,3 ve 4. kattaki odaların daha güvenli olduğunu belirtiyor. Bu katlar lobiye yakın ancak hırsızlık için oldukça yüksek fakat yine de bir yangın halinde itfaiyenin kolayca ulaşacağı katlar.

        9

        TÜM KİLİTLERİ KONTROL EDİN

        Otele vardığınızda ve her döndüğünüzde pencerelerin ve balkon kapısının kilitlerini kontrol edin çünkü temizlik görevlileri onları açabilir ve tekrar kilitlemeyi unutabilir. Odanızda bitişik bir oda varsa, ikisi arasındaki kapının güvenli bir şekilde kilitlendiğinden emin olun.

        10

        KAPINIZA BİR BARDAK ASIN

        Ekonomik otellerin bazılarının güvenlik sistemleri zayıftır veya hiç güvenlik sistemi yoktur. Geceleri odanızda kendinizi güvende hissetmek için uyumadan önce kapı koluna boş bir bardak koyun. Birisi odanıza girerse bardak yere düşecek ve ses sizi uyandıracaktır.

        Kaynak: BrightSide

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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