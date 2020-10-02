"Güvenli turizm" kalıcı hale gelecek

AA

AA muhabirinin, 2021-2023 dönemine ilişkin Yeni Ekonomi Programı'ndan (YEP) yaptığı derlemeye göre, turizm yatırımları desteklenmeye devam edilecek.

Kültür ve Turizm, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı, İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarının katkıları ve sektör paydaşlarının iş birliğiyle hazırlanan Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı, konaklama, yeme içme tesisleriyle tur ve transfer firmaları işletmelerinde sürekli ve kalıcı hale gelecek.

Salgınla birçok ülkede açığa çıkan sağlık sektöründeki zafiyetleri fırsata çevirmek amacıyla ülkedeki sağlık turizmi potansiyeline yönelik projeler hayata geçirilecek ve bu kapsamda özellikle ileri yaş turizmi ile termal turizme yönelik tanıtım stratejileri geliştirilecek.

Turizmin 12 aya ve tüm ülkeye yaygınlaştırılması amacıyla yeni destinasyonlar belirlenecek ve gastronomi, festival, kültür, ekoturizm, inanç, eğitim, spor ve bisiklet turizmi gibi alternatif turizm ürünleri zenginleştirilerek 2023 Turizm Master Planı hayata geçirilecek.

Türkiye'deki önemli turistik destinasyonların tanınırlığını artırmak amacıyla dijital medyanın gücünden yararlanılacak.

Teknoloji destekli ziyaretçi deneyimini artırıcı projeler hayata geçirilecek, sanal müze, sergi ve dijital fuar organizasyonlarıyla dijital turizm çeşitliliği geliştirilecek.

En çok turist gelen ülkelerin seçilmiş şehirlerinden konaklama kapasitesinin yüksek olduğu turistik bölgelerde doğrudan tarifeli ve charter uçuş seferlerinin başlatılmasına ve sürdürülmesine yönelik uluslararası hava yolu şirketleri ile tur operatörlerine pazarlama faaliyetlerinde destekte bulunulacak.

Kültür varlıklarıyla ilgili farkındalığın artırılması ve bu alanda turizm potansiyelinin oluşturulması sağlanarak kültür turizmi geliştirilecek.

Kültür ve sanat endüstrileri güçlendirilerek Türkiye önemli bir film çekim merkezi ve dizi ve film ihracatçısı haline getirilecek.