Güvenli Yatırım, Değerli Yaşam: Bodrum’da Mavi Arya Fırsatı

Gayrimenkulde sağlam ve uzun vadeli kazanç arayanlar için Bodrum Turgutreis’te yepyeni bir fırsat: Mavi Arya.

Aslan Yapı, Astaş Holding ve Caba Grup ortaklığıyla hayata geçirilen proje; hemen teslim hemen tapu avantajı ve 2027’ye kadar uzanan ödeme kolaylıklarıyla dikkat çekiyor.

Denize sıfır konumu, 220 metre uzunluğunda özel plajı ve Ege mimarisiyle tasarlanan villaları sayesinde Mavi Arya, sadece bugünü değil, geleceği de düşünerek yatırım yapanlar için güvenli bir liman niteliğinde. Aile yaşantısına uygun yapısı, dört mevsim yaşam olanakları ve doğayla iç içe sakin atmosferiyle öne çıkıyor. Doğal taşlarla tasarlanan villalar ve rezidanslar, sadeliği, şıklığı ve doğallığı yaşamın merkezine koyuyor. Villalar, 5+1 ve 324 m²’den başlayarak 9+1 ve 873 m²’ye kadar farklı büyüklüklerde sunuluyor. Havuz, bahçe veya teras seçenekli rezidanslar ise 2+1 ve 137 m²’den başlayıp 4+1 ve 264 m²’ye kadar değişen alternatifler sağlıyor.

Mavi Arya’da hem huzurla yaşanacak bir yuva, hem de zamanla değer kazanan bir varlık sizi bekliyor.