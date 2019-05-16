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Güvenlik kamerasına yansıdı! Kucağındaki bebeği verdi! Hapisten çıkan eşi kurşun yağdırdı!

İHA

İstanbul Kadıköy'de iddiaya göre cezaevinden yeni çıkan O.Ç isimli kişi, evinin önünde eşi N.Ç isimli kadına defalarca kurşun yağdırdı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, kadının bebeği olaydan kısa bir süre önce kucağındaki bebeği bırakması çocuğun hayatını kurtardı. Saldırganın, eşine kurşun yağdırdığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

kadına şiddet

İstanbul Kadıköy'de dün akşam saat 21.00 sıralarında yine kadına şiddet yaşandı. İki çocuk annesi N.Ç evinin önünde bebeğiyle duruyordu. Bu sırada iddiaya göre hapisten yeni çıkan eşi O.Ç. eşiyle tartışmaya başladı.

O.Ç belinden çıkardığı silah ile eşine kurşun yağdırdı. Bacaklarından yaralanan genç kadın kanlar içinde yere yığılırken, kadının bebeği olaydan kısa bir süre önce bırakması çocuğun hayatını kurtardı.

 

KARISINI VURUP KAÇTI, POLİS ARIYOR

İHA'da yer alan habere göre karısını vuran saldırgan daha sonra aracına binerek hızla olay yerinden kaçtı. Yaralanan talihsiz adın olay yerindeki kişilerin yardımı ile Göztepe SSK Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahalenin ardından ameliyata alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan polis olay yerinden araçla kaçan saldırganı her yerde arıyor.

"AKRABALARI HASTANEYE GÖTÜRDÜ"

Görgü tanıklarının ifadesine göre, olay iftar saatinden sonra oldu. Tanığın ifadesine göre, “Anladığım kadarıyla kocasıyla arasında olan husumet nedeniyle yaşandı. Belden aşağısına mermiler yemiş durumundaydı. Biz geldik müdahale ettik ayağını falan kemerle sıktık. Tabi bu sırada vuran o kişi arabaya binip gitti, kadının akrabası geldi arabayla hastaneye götürdü" dedi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan saldırgan kocanın eşine kurşun yağdırdığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde genç kadın kucağında bebeğiyle sokakta geziyor. Ardından kadın bebeğini bırakıyor. Bu sırada O.Ç., aracın arkasındaki kadına kurşun yağdırıyor. O.Ç. ve beraberindeki kişi araçla kaçarken, vatandaşlar yaralı kadının yardımına koşuyor.

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