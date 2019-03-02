Duruşma öncesi olay çıktı

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Kemer'de bir eğlence mekanının güvenlik müdürü olarak çalışan Hakan Çopuroğlu, geçen yıl 8 Eylül'de saat 04.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'ndeki bir gece kulübünün otoparkında, daha önceden husumetli olduğu grupla tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptaki bir kişi, yanındaki pompalı tüfek ile Çopuroğlu'na ateş etti. Başından vurulan 2 çocuk babası Hakan Çopuroğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Cinayetin ardından şüphelilerden 5'i Antalya kent merkezinde, 4'ü ise Belek'te yakalandı. Şüpheliler S.U., A.K., Y.T., B.Ş. ve B.Y. savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken, Cemal Kamil Taşdelen, Oğuzcan Cırık, Hasan Ekşi ve Halil Sarıkaya tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Taşdelen ve Cırık'ı 'kasten öldürme', Ekşi'yi 'kasten öldürmeye azmettirme', Sarıkaya'yı da 'kasten öldürmeye yardım' suçundan tutukladı.
İddianamede, şüphelilerden Halil Sarıkaya ile Hakan Çopuroğlu arasında, Sarıkaya'nın eğlence mekanında çiçek satmak isterken kovulması üzerine husumet başladığı anlatıldı. İkilinin daha sonra başka bir gece kulübünde karşılaştıkları, sahnedeki şarkıcıya şampanya gönderilip, 'Halil Sarıkaya'dan Hakan Çopuroğlu'na gelsin' anonsu ile gerginliğin arttığı ve husumetin Çopuroğlu'nun öldürülmesiyle sonuçlandığı kaydedildi.
DURUŞMA ÖNCESİ OLAY ÇIKTI
Antalya 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmaya, haklarında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen tutuklu sanıklar Cemal Kamil Taşdelen, Oğuzcan Cırık, Hasan Ekşi ve Halil Sarıkaya ile öldürülen Hakan Çopuroğlu'nun eşi Şeyda Çopuroğlu ve ağabeyi Taner Hüsamettin Çopuroğlu katıldı. Taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşma öncesinde tanıklar ile Çopuroğlu'nun yakınları arasında adliye koridorunda başlayan sözlü sataşma, yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgaya, çevik kuvvet ile adliye karakolunda görevli polisler müdahale etti. Polis tarafları ayırmakta güçlük çekti. Bir komiserin sağ serçe parmağı kırıldı. Kavga anlarını, bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Mahkeme, kavga nedeniyle duruşmayı izleyicilere kapalı yaptı. Duruşma 4 tanığın dinlenmesinin ardından ertelenirken, Çopuroğlu'nun yakınları, sanık avukatından kendilerine hakaret ettiği gerekçesiye pazartesi günü şikayetçi olacaklarını bildirdi.
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