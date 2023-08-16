Şanlıurfa'da cinayet! Başına parke taşı vurularak öldürüldü! - En son haberler

Şanlıurfa'da cinayet! Başına parke taşı vurularak öldürüldü! - En son haberler

Güvercin cinayeti! 16 yaşındaki çocuk parke taşıyla öldürüldü Şanlıurfa'da güvercin meselesi nedeniyle çocuklar arasında çıkan kavga dehşetle sonuçlandı. Olayda 16 yaşındaki Celal Badem, başına parke taşı vurularak öldürüldü. Cinayetle ilgili yaşları 14 ve 16 olan iki kardeş gözaltına alındı

Şanlıurfa'da, güvercin meselesi yüzünden çıkan kavgada başına parke taşıyla vurulan Celal Badem (16), hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre olayla ilgili arkadaşları M.A.K. (14) ve K.K. (16) kardeşler gözaltına alındı.

Olay, dün gece, Bozova ilçesi Yaslıca Mahallesi'nde meydana geldi. Celal Badem ile arkadaşları M.A.K. (14) ve K.K. (16) kardeşler, evde güvercin besleme nedeniyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Celal Badem, başına vurulan parke taşıyla yaralandı.