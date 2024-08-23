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        Haberler Gündem 3. Sayfa Güvercin kulübesinde kürekle kocasını öldürdü! | Son dakika haberleri

        Güvercin kulübesinde kürekle kocasını öldürdü! Gürcistanlı kadın ile ilgili korkunç detaylar

        Erzurum'da güvercin kulübesinde eşi Ayhan Avcı'yı, arkadaşı ile öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Gürcistanlı Padına Avcı ve arkadaşı Fahrullah Özdemir ile ilgili iddianame hazırlandı. İddianamedeki detaylar ise kan dondurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 12:04 Güncelleme: 23.08.2024 - 12:04
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        Güvercin kulübesinde kürekle kocasını öldürdü!
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        Erzurum'da eşi Ayhan Avcı’yı (49), arkadaşı ile öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Gürcistanlı Padına Avcı (36) için savcı, 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

        DHA'nın haberine göre savcı, başına kürek ve traktörün çeki demiri ile vurularak öldürülen Ayhan Avcı'nın (49) arkadaşı Fahrullah Özdemir (58) için de eylemini haksız tahrik altında gerçekleştirdiği gerekçesiyle müebbette yerine, indirim uygulanarak 12 yıldan 18 yıla kadar hapis talep etti.

        BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

        Olay, 11 Haziran 2023 tarihinde Aziziye ilçesi Kahramanlar Mahallesi'nde meydana geldi. 1 yıldır evli olduğu eşi Ayhan Avcı'yı tarladaki kulübede kanlar içinde bulan Padına Avcı ile Fahrullah Özdemir, jandarmayı arayıp, durumu bildirdi. Bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. İncelemede, Ayhan Avcı'nın keskin bir alet ile başından ve boyundan vurularak öldürüldüğü belirlendi.

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        İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Bunun üzerine Padına Avcı ile Fahrullah Özdemir, gözaltına alındı. Padına Avcı ile Fahrullah Özdemir, emniyetteki ilk ifadelerinde Ayhan Avcı'yı güvercin beslediği kulübede yerde yatar halde bulduklarını belirtti. Avcı ve Özdemir, gözaltına alındıktan 2 gün sonra suçlarını itiraf etti. Ayhan Avcı'yı öldürdüklerini söyleyen Padına Avcı ve Fahrullah Özdemir, 13 Haziran günü olay yerine götürülerek cinayeti nasıl işlediklerini anlattı. Padına Avcı, eşinin kendisini 1500 TL karşılığında başka erkeklerle ilişkiye zorladığını ileri sürerken, Fahrullah Özdemir, tartıştığı Ayhan Avcı'nın bıçakla üzerine saldırdığını öne sürdü. Traktör ve römorku birbirine bağlayan başı topuzlu demir aparatıyla Ayhan Avcı'nın kafasına vurduğunu itiraf eden Özdemir, Padına'nın ise kürek ile vurduğunu söyledi.

        PADINA'NIN SAVUNMASI ÇELİŞKİLİ BULUNDU

        Erzurum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Padına Avcı ile Fahrullah Özdemir hakkında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında, Padına Avcı'nın gözaltına alınmasından sonraki ifadelerinde hakkındaki suçlamayı reddetmesine rağmen, savunmalarının çelişkili olduğuna yer verilerek, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği ancak olaydan sonra telefonunun sanık Fahrullah Özdemir ile aynı yerlerde sinyal verdiği açıklandı.

        Kocasına yönelik bir eylemi olmadığını beyan eden sanık Padına'nın kovuşturma aşamasına kadar sanık Fahrullah ile ağız birliği yaptığının belirtildiği mütalaada, ambulansı ve kolluk kuvvetlerini aramaması için Fahrullah'ın ellerini kemer ile arkadan bağladığını, yüzüne vurarak kendisini darp ettiğini, kendisi ve çocuğunu ölüm ile tehdit ettiği iddiasına yer verilerek, "Ancak sanık Padına gözaltına alındıktan sonra alınan adli muayene raporuna göre vücudunda darp ve cebir izi bulunmadığının belirtildiği, yarım saat boyunca elleri arkadan deri kemer ile bağlı olan bir şahsın el bileklerinde lezyon olmaması, yine yüzünden darbe alan kişinin yüzünde morluk olmasına rağmen, adli muayene raporunda darp cebir izinin bulunmaması hayatın olağan akışına aykırı ve beklenen bir durum değildir. Yine sanık Padına'nın olaydan sonra sanık Fahrullah tarafından darp ve tehdit eylemine maruz bırakıldığı hususunda soyut beyanı dışında bir delil bulunmadığı, bu sebeple çelişkili savunmaları, sanıkların olaydan sonra birlikte dere kenarına gitmeleri, sanık Fahrullah'ın Padına hakkındaki beyanları ve bu beyanların yan delillerle desteklenmesi nedeniyle Padına'nın beyanlarına itibar edilmemelidir. Maktulün sanık Padına'yı fuhşa zorladığı yönünde iddiaların bizzat sanık Padına tarafından yalanlanması nedeniyle sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin de uygulanamayacağı, açıklanan sebeplerle sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek maktulü öldürdükleri değerlendirilmektedir" denildi.

        Cumhuriyet Savcısı Padına Avcı'ya eşini kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

        İKİ KEZ VURDUĞUNU KABUL ETTİ

        Savcı, diğer tutuklu sanık Fahrullah Özdemir'in ise maktul ile arasında olay öncesinde gerçekleşen tartışmanın neticesinde Ayhan Avcı'nın küfrettiğinin Padına Avcı tarafından da doğrulandığını belirterek, "Sanık Fahrullah Özdemir ilk ifadesinde maktulün kendisine küfrettiğine dair bir beyanda bulunmamış ise de sanık Fahrullah'ın sanık Padına'yı suçlayıcı yönde beyanda bulunmasına rağmen bu hususun Padına tarafından doğrulanması nedeniyle sanık Fahrullah'ın eylemini haksız bir eylemin meydana getirdiği hiddet ile gerçekleştirdiğinin kabulü gerektiği, bu sebeple sanık Fahrullah hakkında alt sınırdan haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiği değerlendirildi" dedi.

        Savcı mütalaasında Fahrullah Özdemir'in kasten öldürme suçunu haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle hakkında müebbet hapis yerine 12 yıldan 18 yıla kadar hapsini talep etti.

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