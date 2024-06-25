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        Haberler Yaşam Güvercin tekere yuva yapınca, komşunun traktörünü sürmeye başladı

        Güvercin tekere yuva yapınca, komşunun traktörünü sürmeye başladı

        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 41 yaşındaki Müjdat Söylemez, tekerleğinin boşluğuna güvercinin yuva yaptığı traktörünü 15 gündür çalıştırmıyor. Yuvayı bozmamak için komşularının traktörünü emanet alan Söylemez, "Kuluçka dönemi 3 hafta sürüyormuş, yavruların çıkmasını bekliyoruz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 14:30 Güncelleme: 25.06.2024 - 14:30
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        Mustafakemalpaşa ilçesinin kırsal Tepecik Mahallesi'nde yaşayan ve geçimini tarımla sağlayan Müjdat Söylemez, 2 hafta önce tarlasını sürmek için traktörünün yanına gitti.

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        Traktörünü çalıştırmadan etrafını gezerek kontrolünü yapan Söylemez, tekerlek boşluğuna güvercinin yuva yaptığını fark etti.

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        2 yumurta olan yuvayı bozmamak için 15 gündür traktörünü çalıştırmayan Söylemez, tarlasını sürmek için komşuların traktörünü kullanıyor.

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        Güvercinin çalı topladığını gördüğünü söyleyen Müjdat Söylemez, "Kuşun yumurtladığını fark ettik, yuvasını bozmak istemedik. Tarlayı sürmek için traktör lazımdı ama yuvayı bozmamak için, komşuların traktörünü emanet aldım.

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        Yavruların çıkmasını bekliyoruz. O yüzden traktörü yerinden oynatmıyorum. 2 tane yumurta var. Kuluçka süresi 3 hafta sürüyormuş, yavruların çıkmasını bekliyoruz" diye konuştu.

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        #tekere yuva yapan güvercin
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