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Sakarya'nın Arifiye ilçesinde düzenlenen 3. Tepeli Kostüm Güvercinleri Festivali'nde görücüye çıkan güvercinler, sertifikalı hakemler tarafından titizlikle incelendi.
AA' da yer alan habere göre, güvercinler, duruşları, gözleri, gagaları, paçaları gibi birçok özelliğiyle ayrı ayrı puan aldı.
Festivalde, katılımcıları tarafından ilgiyle takip edilen yarışma sonunda ilk üçe giren güvercin sahiplerine plaket ve kuş yemi verildi.
GÜVERCİNSEVERLER FESTİVALDE BULUŞTU
Tepeli Kostüm Güvercinleri Derneği ve Festival Tertip Komitesi Başkanı Metin Yılmazer, Türkiye'nin farklı illerinden gelen güvercin severlerin festivalde buluştuğunu söyledi.
Festivalde kuşların yarıştığını aktaran Yılmazer, "Masa salımı alanında da kuşlarımızı sergiliyoruz, onları canlı yayınlarla güvercin sevdalısı arkadaşlarımıza izletiyoruz. Piknik havası içerisinde festival coşkusuyla toplandık" diye konuştu.
Federasyon kurma çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Yılmazer, "Çok az kaldı. Belki bir sonraki sene 4'üncüsünü yaptığımızda bunu federasyon çatısı altında yapacağız. Hızla talep gören bir buluşma yeri haline geldi. Sakarya'yı tüm Türkiye'deki dostlarımıza tanıtmış oluyoruz. Gördüğümüz ilgiden çok memnunuz" ifadelerini kullandı.
10 LİRAYA DA 100 MİLYARA DA KUŞ VAR
İstanbul'dan gelen güvercin yetiştiricisi Nuh Alboya da bu işin sevgi işi olduğunu dile getirerek, insanların Türkiye'nin dört bir tarafından güvercin için buraya geldiğini anlattı.
Yüzlerce çeşit kuşun festivalde bir araya geldiğini aktaran Alboya, "Hepsinin ırkı, rengi, isimleri farklı. Fiyatları özelliklerine göre değişiklik gösteriyor. 10 liraya da 100 milyara da var, araba gibi düşünün. Satış yaptığım güvercinlerin fiyatları 15-25 bin arasında değişiyor. Ortalama fiyatları bu şekilde. Az oldukça biraz daha kıymetli oluyor" değerlendirmesinde bulundu.
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