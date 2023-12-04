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        Haberler Yaşam Güzel bir gülümseme çok şeyi değiştirebilir

        Güzel bir gülümseme çok şeyi değiştirebilir

        Gülümsemek, kişinin tüm pozitif yapısını ortaya çıkarır dolayısıyla bu konuda dişler büyük önem taşır. Estetik ve sağlıklı olan dişler, kişinin tüm görünüşünü radikal bir şekilde değiştirir.

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        Habertürk
        Giriş: 04.12.2023 - 13:56 Güncelleme: 04.12.2023 - 13:56
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        “Ben üstte iki, altta dört dişim olmadan doğdum. Ayrıca yirmilik dişlerimin üçü de yok. Yaklaşık 2,5 yıl sonra nihayet diş tellerimi çıkardım.”

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        “Neredeyse 2 yıldır diş tellerim vardı. Hayatım değişti.”

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        “İki buçuk yıl sonra çıktılar! Boşluğun kapanması uzun zaman aldı ve her zaman çarpık görüneceğinden korkuyordum.”

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        “28 yaşında diş teli taktıracağım için gergindim! Fakat 7 yıl boyunca erkek arkadaşımın diş teli takmamı istemediği zehirli bir ilişki yaşadıktan sonra, hayallerimi gerçekleştirme şansını yakaladığım için mutluyum!"

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        "Bugün diş tellerim çıktı. Önce ve sonra!"

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        “Şimdiye kadar harcadığım en iyi para.”

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        “Sonuçtan mutluyum.”

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        "Başardık! Ocak 2021 ile Mart 2023 arasındaki yolculuk."

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        “2,5 yıl arayla. Ön dişlerime bir miktar yapıştırma/kompozit yapıldı. Bundan çok mutluyum.”

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        "1 yıllık diş teli."

        Kaynak: Reddit

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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