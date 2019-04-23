İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda makam koltuğunu, Zekai Dede İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Halil Efe Kaya’ya devretti.

Mehmet Demirkaya'nın haberine göre, Başkan Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Bayramı nedeniyle, Zekai Dede İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerini makamında kabul etti. İmamoğlu kabulde, koltuğunu Halil Efe Kaya'ya devretti. Makam koltuğuna oturan Halil Efe Kaya’nın ilk talimatı, yıkım kararı çıkmış olan Zekai Dede İmam Hatip Ortaokulu’nun yapımına katkı sağlamak oldu. Ayrıca çevre temizliği, okullara yardım, kültür sanat merkezleri konusunda çalışmalar yapacaklarını da söyleyen Kaya, gerçek hayatta öğretmen olmak istediğini belirtti. "Başkandan bir isteğiniz var mı?" sorusu üzerine de Kaya, "Yok, görevini iyi yapıyor" dedi.Başkan İmamoğlu ise, koltuğun emanet olduğunu, her vatandaşın bu koltuğa oturabileceğini hissetmesi gerektiğini söyledi. İmamoğlu, "Koltuk bize ait değil. 16 milyon insana ait. Güzel evlat da güzel mesajlar verdi. Çocukların isteklerini yerine getirdiğinizde zararlı bir şey yapmazsınız" dedi.Açıklamaların ardından İBB Meclis Salonu’nda 'Çocuk Meclisi' oturumu yapıldı.