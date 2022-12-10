Güzel Günler 6. Bölüm fragmanı yayınlandı!

Tüm ailenin kahvaltı sofrasında Füsun’un makyajını sorguladığı tanıtımda kahkaha dolu anlar yaşanıyor. Füsun’un tepkileri yüzleri güldürürken Atakan, Altan ve Selma’nın yeni açacağı kahvecide hazırlıklar hızla yapılıyor. Dükkanın açılışında yaşanacaklar heyecanla bekleniyor.

GÜZEL GÜNLER’İN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Selma İstanbul’da kendine bir hayat kurmaya çalışırken Alya, Saliha’nın ona verdiği kayıp kolyenin tılsımlı olup olmadığını test etmeye karar verir. Kıymet, Hakim’in konser davetinin, Füsun ise eski nişanlısıyla yeniden iletişime geçmenin heyecanını yaşar. Dış görünüşlerinde değişime gitmeye karar veren Kıymet ve Füsun güzellik merkezinde komik bir macera yaşayacak. Ailenin desteğiyle yapılan yeni kahveci dükkanının açılış partisi renkli görüntülere sahne olacak. Aynı gece amcasının kurduğu tuzak, Selma için çok zorlu geçecek bir sürecin de başlangıcıdır.

İşte Güzel Günler’in 6. Bölüm 3. Tanıtımı;

Oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse’nin yer aldığı ‘Güzel Günler’in yönetmen koltuğunda Osman Taşçı otururken, dizinin senaryosu Selin Tunç imzası taşıyor.

“Güzel Günler” yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de Show TV’de!