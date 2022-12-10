Güzel Günler 6. Bölüm fragmanı yayınlandı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon
ABONE OL

Güzel Günler 6. Bölüm fragmanı yayınlandı!

Show TV’nin yapımını TMC’nin, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği dizisi ‘Güzel Günler’in yarın akşam ekrana gelecek yeni bölümünden üçüncü tanıtım yayınlandı.

Güzel Günler 6. Bölüm fragmanı yayınlandı!

Tüm ailenin kahvaltı sofrasında Füsun’un makyajını sorguladığı tanıtımda kahkaha dolu anlar yaşanıyor. Füsun’un tepkileri yüzleri güldürürken Atakan, Altan ve Selma’nın yeni açacağı kahvecide hazırlıklar hızla yapılıyor. Dükkanın açılışında yaşanacaklar heyecanla bekleniyor.

GÜZEL GÜNLER’İN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Selma İstanbul’da kendine bir hayat kurmaya çalışırken Alya, Saliha’nın ona verdiği kayıp kolyenin tılsımlı olup olmadığını test etmeye karar verir. Kıymet, Hakim’in konser davetinin, Füsun ise eski nişanlısıyla yeniden iletişime geçmenin heyecanını yaşar. Dış görünüşlerinde değişime gitmeye karar veren Kıymet ve Füsun güzellik merkezinde komik bir macera yaşayacak. Ailenin desteğiyle yapılan yeni kahveci dükkanının açılış partisi renkli görüntülere sahne olacak. Aynı gece amcasının kurduğu tuzak, Selma için çok zorlu geçecek bir sürecin de başlangıcıdır.

İşte Güzel Günler’in 6. Bölüm 3. Tanıtımı;

Oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse’nin yer aldığı ‘Güzel Günler’in yönetmen koltuğunda Osman Taşçı otururken, dizinin senaryosu Selin Tunç imzası taşıyor.

“Güzel Günler” yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de Show TV’de!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

MasterChef 10 Aralık Cumartesi haftanın dördüncü son eleme adayı belli oluyor! MasterChef eleme adayları kim oldu, dördüncü eleme adayı açıklandı mı?
TELEVİZYON MasterChef haftanın son eleme adayı...
Cuma akşamının gündemine 'Kızılcık Şerbeti' oturdu
TELEVİZYON Cuma akşamının gündemine 'Kızılcık Şerbeti' oturdu
Sürpriz isim! Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler 10 Aralık 2022? İşte Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'un bu haftaki konukları
TELEVİZYON Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler?
Dünün reyting sonuçları açıklandı! 9 Aralık Cuma AB ve Total reyting sonuçları belli oldu! Kim birinci oldu?
TELEVİZYON Dünün reyting sonuçları açıklandı! 9 Aralık Cuma ...
Baba 28. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Ya hapishanede ya tımarhanede..."
TELEVİZYON Baba 28. Bölüm Fragmanı yayınlandı!
MasterChef dokunulmazlık oyununda sırt sırta mücadele! 9 Aralık 2022 MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyunu hangi takım kazandı, üçüncü eleme adayı kim oldu?
TELEVİZYON MasterChef dokunulmazlık oyununda sırt sırta ...
Recep İvedik 7 çıktı mı, ne zaman yayınlanacak? Recep İvedik 7 sinemaya gelecek mi, nasıl ve nereden hangi platformdan izleniyor?
TELEVİZYON Recep İvedik 7 çıktı mı?
Çöp Adam konusu gerçek hikaye mi, uyarlama senaryo mu? Çöp Adam dizisi hangi kitaptan uyarlandı?
TELEVİZYON Çöp Adam gerçek hikaye mi, uyarlama mı?
Kısmetse Olur ne zaman başlıyor ve hangi kanalda? Kısmetse Olur Aşkın Gücü nerede yayınlanacak?
TELEVİZYON Kısmetse Olur ne zaman başlıyor, hangi kanalda?
Avatar 2 ne zaman çıkacak, Türkiye'ye ne zaman geliyor? Avatar 2 filminin konusu ve oyuncuları
TELEVİZYON Avatar 2 ne zaman çıkacak?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.