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Güzel Günler bu akşam yok mu, neden yok? Güzel Günler yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

SHOW TV'de yayınlanan sevilen aile dizisi Güzel Günler her pazar akşamı yeni bölümleri ile ekranlara geliyor. Güzel Günler dizisinin bu akşam, 1 Ocak resmi tatil nedeniyle yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyicileri tarafından takip ediliyor. İşte, Güzel Günler hakkında detaylar...

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  • Güzel Günler bu akşam yok mu, neden yok? Güzel Günler yeni bölüm ne zaman ve saat kaçta yayınlanacak?

    İlk bölümünü 6 Kasım 2022 tarihinde yayınlayan Güzel Günler dizisi TMC Film imzalı. Senaryonun yönetmenliğini ise Osman Taşcı üstleniyor, kaleme de Selin Tunç alıyor. Peki, Güzel Günler dizisi bu akşam var mı ve yeni bölüm ne zaman?

     
  • Güzel Günler bu akşam yok mu, neden yok? Güzel Günler yeni bölüm ne zaman ve saat kaçta yayınlanacak?

    GÜZEL GÜNLER BU HAFTA VAR MI VE NEDEN YOK?

    Her pazar 20:00'da SHOW TV ekranlarında yayınlanan Güzel Günler dizisi yerine bu akşam Güldür Güldür Show'un tekrar bölümü yayınlanacak.

     
  • Güzel Günler bu akşam yok mu, neden yok? Güzel Günler yeni bölüm ne zaman ve saat kaçta yayınlanacak?

    GÜZEL GÜNLER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

    Güzel Günler'in 9. yeni bölümü 8 Ocak Pazar saat 20:00'da SHOW TV'de olacak.

     
  • Güzel Günler bu akşam yok mu, neden yok? Güzel Günler yeni bölüm ne zaman ve saat kaçta yayınlanacak?

    GÜZEL GÜNLER 8. BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Kıymet, yılbaşını herkesi bir araya getirmek için kullanır ve bir yemek organize eder. Hayatında yeni bir döneme girmek üzere olan Atakan ise ailece geçirecekleri bu yılbaşı için elinden gelenin en iyisini yapmaya kararlıdır. Fakat aksilikler peşini bırakmaz, bu konuda ona Altan destek olacaktır. Kıymet dünürlerini en iyi şekilde ağırlamak ister.
  • Güzel Günler bu akşam yok mu, neden yok? Güzel Günler yeni bölüm ne zaman ve saat kaçta yayınlanacak?

    Hazırlıklar sürerken onun imdadına ise Hakim yetişir. Feyyaz'ın davranışlarıyla kafası karışan Füsun, en iyi arkadaşını kaybetmekten korkar. Selma ve Leylim'in karşılaştığı çekiliş ikramiyesi onları yeni hayallere sürüklerken, Mihran artık Alya ile bağlarını koparmaya karar vermiştir.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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