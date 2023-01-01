GÜZEL GÜNLER 8. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kıymet, yılbaşını herkesi bir araya getirmek için kullanır ve bir yemek organize eder. Hayatında yeni bir döneme girmek üzere olan Atakan ise ailece geçirecekleri bu yılbaşı için elinden gelenin en iyisini yapmaya kararlıdır. Fakat aksilikler peşini bırakmaz, bu konuda ona Altan destek olacaktır. Kıymet dünürlerini en iyi şekilde ağırlamak ister.