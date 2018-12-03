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Güzel kadınlar "çirkin" pozlarıyla interneti sallıyor

03.12.2018 - 12:37 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Genç ve güzel kadınların verdiği "çirkin pozlar" internette olay olmaya devam ediyor. İşte o kareler...

  • 1 Güzel kadınlar "çirkin" pozlarıyla interneti sallıyor
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    Sosyal medyada, özellikle Instagram'da paylaşılan fotoğrafların her zaman kusursuz görünmesi için çaba harcanır. 

  • 2 Güzel kadınlar "çirkin" pozlarıyla interneti sallıyor
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    Ancak 'Pretty Girls Making Ugly Faces' (Güzel Kızlar Suratlarını Çirkin Yapıyor)  adlı bir sosyal medya hesabının açılmasıyla bu durum tamamen tersine döndü. 

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    Artık güzel kadınlar, suratlarını çirkinleştirerek fotoğraflar paylaşıyor. 

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    Bu akımın amacı sosyal medyada gezinirken gördüğümüz en güzel kadınların bile hepimiz gibi "insan" olduğunu hatırlatmak!

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    İşte güzel kadınların da çirkin olabileceğinin kanıtları! 

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  • 45 Güzel kadınlar "çirkin" pozlarıyla interneti sallıyor
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