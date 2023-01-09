Kokusunu çok beğendiğiniz bir deterjan ya da yumuşatıcı aldınız, hevesle çamaşırlarınızı yıkadınız ama beklediğiniz sonucu almadınız. Peki bunun sebebi ne olabilir? İşte çamaşırlarınızın mis gibi kokmasını sağlayacak o yöntemler...