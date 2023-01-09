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Güzel koku sevenler buraya! Bu yöntemler çamaşırlarınızın mis gibi kokmasını sağlıyor!

Kim çamaşırlarının mis gibi kokmasını istemez ki? Çamaşırlar yıkandıktan sonra odaya yayılan o güzel kokular insanın içini ferahlatır, kendinizi rahat ve temiz hissetmenizi sağlar. Peki, çamaşırlar yıkandıktan sonra nasıl bu kadar güzel kokacak? İşte işinize yarayacak yöntemler...

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  • Güzel koku sevenler buraya! Bu yöntemler çamaşırlarınızın mis gibi kokmasını sağlıyor!

    Kokusunu çok beğendiğiniz bir deterjan ya da yumuşatıcı aldınız, hevesle çamaşırlarınızı yıkadınız ama beklediğiniz sonucu almadınız. Peki bunun sebebi ne olabilir? İşte çamaşırlarınızın mis gibi kokmasını sağlayacak o yöntemler...
  • Güzel koku sevenler buraya! Bu yöntemler çamaşırlarınızın mis gibi kokmasını sağlıyor!

    DOĞRU MİKTARDA DETERJAN KULLANIMI

    Kullandığınız deterjanı fazla koyduğunuz zaman çamaşırlarınızın daha güzel kokacağını düşünebilirsiniz fakat bu yanlış! Çamaşırları yıkarken deterjanınızı ne az ne çok, tam ayarında kullanmanız gerekiyor. 
  • Güzel koku sevenler buraya! Bu yöntemler çamaşırlarınızın mis gibi kokmasını sağlıyor!

    DOĞRU MİKTARDA YUMUŞATICI KULLANIMI

    Deterjanda olduğu gibi fazla yumuşatıcı kullanmak, sizi yanıltmasın. Yumuşatıcının kullanımı da çamaşırlar ile doğru orantılı olmalıdır. Parfümlü yumuşatıcılar tercih edebilirsiniz fakat kokunun kalıcı olması için makine içerisine çamaşır oranına yetecek kadar yumuşatıcı eklemelisiniz. 
  • Güzel koku sevenler buraya! Bu yöntemler çamaşırlarınızın mis gibi kokmasını sağlıyor!

    ÇAMAŞIR MAKİNENİZİN KONTROLLERİNİ AKSATMAYIN

    Çamaşırlarınız kötü kokuyorsa, makinenizde bir sorun olabilir. Bu sebeple makinenizi düzenli olarak kontrol etmenizi öneririz. Kireç durumu meydana gelmiş olabilir. İyi çalışmayan üstelik kireçlenmiş bir makine, çamaşırlarınıza zarar vereceği gibi, kötü kokulara da neden olabilir.
  • Güzel koku sevenler buraya! Bu yöntemler çamaşırlarınızın mis gibi kokmasını sağlıyor!

    ÇAMAŞIRLARI BEKLETMEDEN ASIN

    Yıkadığınız çamaşırları bekletmeden asmalısınız çünkü ıslak çamaşırlar kaldıkları yerde kokmaya başlarlar. Islak veya nemli çamaşırlar da bekledikçe bakteri üretir. Bu bakteriler mantara sebebiyet verebilir. Kurutma makinesi kullanıyorsanız, çamaşır makinesi bittikten sonra hemen kurutma işlemini gerçekleştirin.
  • Güzel koku sevenler buraya! Bu yöntemler çamaşırlarınızın mis gibi kokmasını sağlıyor!

    ÜTÜ İÇERİSİNE YUMUŞATICI EKLEYİN

    Yumuşatıcılarınızın ütü içerisinde de kullanılabileceğini biliyor musunuz? Ütünün su haznesine suyla karıştırarak yumuşatıcı koyarsanız, hem daha yumuşak hem daha güzel kokan çamaşırlarınız olur. Fakat yumuşatıcıyı birkaç damla eklemeniz gerektiğiniz unutmayın, abartıya kaçmayın.
  • Güzel koku sevenler buraya! Bu yöntemler çamaşırlarınızın mis gibi kokmasını sağlıyor!

    ÇAMAŞIRLAR NEMLİYKEN KATLAMAYIN

    Çamaşırlarınızı tam kurumadan katlamak, yapılan hatalardan biridir. Nemli çamaşırlar katlanırsa hem kendisini hem de yanındaki çamaşırların kötü kokmasına sebebiyet verebilir. Bundan dolayı çamaşırlarınızın tam kurumasını bekleyin ve katlayıp dolabınıza kaldırın.

    **Bonus: Dolaplarınızın temiz olmasına dikkat edin. Kirli dolaplar bakteri üretir, bakteri üretimi kıyafetlerin kötü kokmasına yol açarak rahatsızlık verir.**

Haberi Hazırlayan : Melis Uygun
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