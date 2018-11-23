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Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri mağrada ders yaptı

Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri, Türk sinemasının efsane eserlerinden "Hababam Sınıfı"ndaki öğrencilerin doğal ortamda ders işlemesinden etkilenip yerin 150 metre altındaki tuz mağarasında ders yaptı

23.11.2018 - 18:40 | Güncelleme: AA

Hititlerden kalma ve yaklaşık 5 bin yıldır tuz çıkarılan mağarayı gezen öğrenciler, ders işledikleri mağaradaki tuzdan yapılmış heykelleri tuvallerine aktardı.

AA'nın haberine göre, Fkültenin Resim Bölümü Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Emre Şen, ders sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, okul dışında bir etkinlik yapmak istediklerini söyledi.

Etkinliği Öğretmenler Günü'ne ithafen yaptıklarını belirten Şen, "Yarın Öğretmenler Günü. Yaklaşık 50 öğrenci ve 4 akademisyenle buraya gelip burada desen çalışması yapıyoruz." diye konuştu.

Şen, okulun sadece belirli bir alandan ibaret olmadığını anlatarak, Türk sinemasının efsane eserlerinden "Hababam Sınıfı"ndaki öğrencilerin bir replikte doğal ortamda ders işlediğini dile getirdi.

Kendilerinin de bundan etkilenerek mağarada ders yaptıklarını dile getiren Şen, şunları söyledi:

"Hababam Sınıfı'ndaki Mahmut Hoca'nın repliğinde de geçtiği gibi okul dört tarafı duvarlarla örülü üzerinde dam olan yer değildir. Biz de bu amaçla buraya geldik. Bir de öğrencilerimize Çankırı'yı tanıtmak istiyoruz. Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen birçok öğrenci yaklaşık 5 bin yıllık tuz mağarasını görmeden gidiyor. Okul dışında ders görmek öğrencilerin ufkunu açıyor, gelişimine fayda sağlıyor."

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