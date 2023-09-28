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        Haberler Gündem Güncel İstanbul Güzelgün için farkındalık sürüşü düzenlendiler! - Gündem haberleri

        Firari zanlı teslim olunca farkındalık sürüşü düzenlediler!

        İstanbul Kadıköy'de Doğanay Güzelgün'ün ölümüne yol açan firari sürücü 71 günlük kaçışının ardından dün teslim oldu. Zanlının teslim olmasının ardından Güzelgün'ün yakınları ilçede farkındalık sürüşü düzenledi. Burada konuşan Doğanay Güzelgün'ün eşi Banu Güzelgün, "Hak ettiği cezayı bulur diye düşünüyorum" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 09:42 Güncelleme: 28.09.2023 - 09:57
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        Güzelgün için farkındalık sürüşü düzenlendiler!
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        Kadıköy'de Doğanay Güzelgün'ün ölümüne neden olan sürücünün tutuklanmasının ardından, bisikletliler farkındalık sürüşü gerçekleştirdi.

        DHA'nın haberine göre Güzelgün'ün eşi Banu Güzelgün ve onlarca bisikletli Bostancı sahil yolunda toplandı.

        Banu Güzelgün,"İnşallah bundan sonra adalet doğru şekilde işler. Hak ettiği cezayı bulur diye düşünüyorum. Adalete güveniyoruz" dedi.

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        71 GÜNLÜK KAÇIŞIN ARDINDAN TESLİM OLDU

        Bostancı Sahil Yolunda 18 Temmuz Salı günü bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarparak ölümüne neden olan Temel Ünlü, 71 günlük kaçışın ardından Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi'ne gelerek teslim oldu.

        Ünlü'nün tutuklanmasının ardından Doğanay Güzelgün'ün eşi Banu Güzelgün ve bisikletliler dün saat 19.00'da farkındalık sürüşü için Bostancı Salih Yolu'nda toplandı.

        Doğanay Güzelgün'ün eşi Banu Güzelgün, "Bugün 71'inci gündeyiz. 71 gün sonra Doğanay Güzelgün'ü öldüren kişinin teslim olduğu haberini aldık. Şu an cezaevinde olduğunu biliyoruz. İnşallah bundan sonra adalet doğru şekilde işler. Hak ettiği cezayı bulur diye düşünüyorum. Adalete güveniyoruz" dedi.

        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde flaş gelişme!
        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde flaş gelişme! Haberi Görüntüle
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        #haberler
        #Temel Ünlü
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