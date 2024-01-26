Haberler Yaşam Güzellik bakım rutinlerinde efsaneleşmiş yaygın inançlar: Mitler ve gerçekler

Güzellik bakım rutinlerinde efsaneleşmiş yaygın inançlar: Mitler ve gerçekler Bakım rutinleri hakkında pek çok şey söyleniyor ve bunların birçoğu uygulandıkça yaygınlaşıyor. Bu uygulamalar yaygınlaştıkça doğruluğu kontrol edilmeden efsaleneşmeye başlıyor. Peki, saçı kesmek hızlı uzatır, her gün makyaj yapmak cildi bozar gibi mitlerin doğru olup olmadığını biliyor musunuz? İşte, sizin için sadece efsanelerden ibaret olan bakım mitlerinin doğruları... Habertürk Giriş: 26.01.2024 - 12:52 Güncelleme: 26.01.2024 - 12:52 facebook

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Neredeyse herkes işe yarayan güzellik bakımlarını okumuş veya duymuştur. ''Yüzünüzü sık yıkamak sivilcelerin oluşmasını engeller'' veya ''her gün 15 dakika güneşe çıkmak sağlıklıdır'' gibi örnekler doğru bilinen yanlışlar arasındadır. Bunlar gibi birçok ifade vardır ve hangi iddiaların doğru olduğunu bilmek karmaşık bir iş olabilir. İşte, haber başlıklarında yanlışlarının yazılı olduğu efsaneleşmiş yaygın ifadelerin arkasındaki gerçekler….

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SAÇINIZI DÜZENLİ KESMEK DAHA HIZLI UZATIR Saçlarınızı belirli aralıklarla kestirmek uçların kırılmasını ve kırılmasını önlemeye yardımcı olabilir ancak daha hızlı uzamasını sağlayacağı doğru değildir. Saç kestirmenin faydaları vardır ancak saç büyümesi köklerden başladığı için bu uygulamayla hızlandırılabilecek bir süreç değildir.