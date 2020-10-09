DHA

Bodrum'un Ortakent Mahallesi'ndeki bir güzellik merkezi işletmecisi dün Bodrum Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, iş yerine gelen kişiler tarafından kendisine zorla senet imzalattırıldığını ileri sürerek, şikayetçi oldu. İşletmeci, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini de polise verdi. Polis görüntüleri inceleyerek, şüphelilerin S.A., T.S. ve S.E. olduğunu belirledi. Polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla 3 kişi, evlerinde yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda toplam 50 mermi ve cep telefonunda zorla imzalattırılan senetlerin fotoğrafları geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin ifadelerinden yola çıkan polis, olayın azmettiricisi olduğu belirlenen M.S.Ç.'yi de yakalayarak gözaltına aldı. 1'i Azerbaycan uyruklu olduğu belirtilen şüphelilerin imzalattıkları senedin miktarı konusunda polis bir açıklama yapmadı. Ayrıca, şüphelilerden S.E.'nin uyuşturucu satmak suçundan arandığı ortaya çıktı. Şüphelilerin benzer başka olaya karışıp karışmadığının tespiti için geniş çaplı araştırma başlattı.

4 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.