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        Haberler Magazin Güzellik merkezi kurşunlanmıştı! Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı!

        Güzellik merkezi kurşunlanmıştı! Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı!

        Sosyal medyanın tanınan simalarından biri olan ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay, gelen son dakika bilgilerine göre eski eşinin iş yerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2023 - 15:18 Güncelleme: 15.12.2023 - 15:18
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        Gelen son dakika bilgilerine göre sosyal medya fenomeni Ece Ronay, Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Operasyonu İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yaptı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre 28 Kasım 2023 günü Ece Ronay’ın eski eşi Mehmet Bilir’in Pendik’te bulunan güzellik salonu motosikletli kasklı kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

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        2022 yılında 2.5 aylık hamile iken Mehmet Bilir ile nikah masasına oturan Ece Ronay, geçtiğimiz Mayıs ayında Gebze 1’inci Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmada boşandıklarını açıklamıştı. Çiftin çocukları Miran'ın velayeti ise anne Ece Ronay'da kalmıştı.

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        SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

        Ece Ronay’ın eski eşi Mehmet Bilir yaklaşık 3 hafta önce İstanbul Kurtköy’deki iş yerinin kurşunlandığını açıklamıştı. Bunun üzerine hedef gösterilen Ronay, hakkında çıkan iddiaları reddetmişti.

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        91 doğumlu olan Ece Ronay, gelen son dakika bilgilerine göre eski eşinin iş yerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alındı. Ronay, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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        Eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda Ronay'la birlikte 5 şüpheli daha yakalandı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda otomatik silah, tabanca, 58 adet fişek ve hassas terazi ele geçirildi.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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