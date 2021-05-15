Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan Tam Kapanma süreci ile birlikte kapatılan işletmeler arasında yer alan güzellik merkezlerinin ne zaman açılacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi mi?

GÜZELLİK MERKEZLERİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Tam Kapanma Genelgesi'ne göre güzellik merkezlerinin/salonlarının faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 tarihine kadar geçici olarak ara verildi.

Tam kapanma 17 Mayıs'ta sona erecek. Güzellik merkezlerinin de bu tarihten sonra belirlenecek hususlar çerçevesinde çalışmalarını sürdüreceği tahmin ediliyor.