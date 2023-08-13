Güzellik salonuna gittiği için pişman olan 11 şansız kişi
Güzellik salonları, çeşitli kozmetik işlemlerle daha iyi bir görünüş vadeder ancak yine de işler düşünüldüğü gibi gitmeyebilir. Bu kapsamda; Reddit kullanıcıları, başlarına gelen talihsiz güzellik salonu hatalarını paylaşıyor.
"Size kalıcı kaşlarımı sunuyorum."
“Pudra kaşları denedim. Sanırım pigment almamış.”
"Hayatımın kesinlikle en kötü tırnak bakımı."
“Ne istediğime karşı ne elde ettiğim.”
"Tırnaklarımı yaptıralı 10 saat oldu ve bence berbat görünüyorlar."
"2019 ve 2022'de ben. Neden kimse bana kaşlarımın ne kadar berbat olduklarını söylemedi?"
“Şimdiye kadarki en kötü profesyonel tırnaklar olabilirler mi? Büyük olasılıkla."
“Kaşlarımı 2 gün önce yaptırdım.”
“Doğum günüm için tabut şeklinde tırnak istedim ve bunları aldım. Berbat görünüyorlar.”