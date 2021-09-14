AA

TG Expo Fuarcılık'ın düzenlediği, Türkiye'nin güzellik ve bakım alanında küresel ölçekteki "tek" buluşması olarak kabul gören 33. Güzellik ve Bakım Fuarı'na 45 ülkeden yabancı alıcı katıldı.

9-12 Eylül'de gerçekleştirilen fuara, Almanya, Fransa, İngiltere, Avustralya, ABD, Rusya, Latin Amerika ve Afrika başta olmak üzere 45 ülkeden yabancı profesyonel alıcı katılım sağladı. 25 bin 741 profesyonel ziyaretçiyi ağırlayan, 200'den fazla katılımcının ve 600'den fazla markanın yer aldığı fuarın, katılımcı ve ziyaretçi açısından kendi rekorunu kırdığı belirtildi.

Fuarda, yaklaşık 1,5 milyar dolarlık ticaret hacmi yakalandı. Kozmetik sektörü katılımcılarının çoğu bayilik anlaşmaları yaparken, bayilik almak için sadece Türkiye'den değil, Katar, Venezuela ve İsviçre gibi pek çok yabancı ülkeden gelen ziyaretçilerle görüşmeler de yaptı.

"Fuarımız, daha önceki seneleri aratmayan bir başarı ivmesi yakaladı"

Güzellik ve Bakım Fuarı Proje Direktörü Gökhan Büyükataman, konuya ilişkin değerlendirmesinde, fuarın, pandemi öncesi seneleri aratmayan bir ivme yakaladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Katılımcılarımız fuarı ziyaret eden 10 kişinin 10'una hizmet sattı. Katılımcı firmalar, artık kısıtlamaların ve olumsuz koşulların kendi ticaretlerini engellemesini istemiyor. Katılımcı firmalarımız belki de tahmin etmedikleri bir ticari hacim yakaladı. Bu bizi son derece mutlu eden bir durum. Sektörün bilgiye ihtiyacı var. Dinamikleri her gün değişiyor. Bu nedenle geçen yıllara göre etkinliklere ve atölye çalışmalarına da ilgi arttı. Ziyaretçilerin niteliği arttı. Daha önce fuara gelip, gezip fikir edinmek veya alışveriş yapmak isteyen ziyaretçiler yerine amaçladığımız profesyonel ziyaretçi arttı. Bazen kötü koşullar daha güzel geleceklere neden olabiliyor. Fuardaki tüm katılımcılarımız da aynı şeyi vurguluyor. Ziyaretçi profilinde tam nokta atışı yaptığımızı söyleyebiliriz. İş bağlantılarının belirttiğimiz rakamların da üzerinde olduğunu gözlemledik."