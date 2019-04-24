Bir dönem podyumların usta ismi olan eski manken Güzide Duran, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Yalnız başına geldiği alışveriş merkezinde tura çıkan Duran, şık kombini ve sempatik tavırlarıyla dikkat çekti. Duran, alışverişini noktaladıktan sonra akşam yemeği yiyip AVM’den kendi aracıyla ayrıldı.