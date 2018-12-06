Yeni yıl planından da bahseden Güzide Duran, "Yılda bir kez kutlanan bu özel günde, eşim ve çocuklarımla beraber olmak benim için çok önemli. Yılbaşı kalabalığında dışarıda olmayı da zaten çok sevmiyorum. Ailemle beraber olmak benim için daha özel" açıklamasında bulundu.

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