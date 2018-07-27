Gwangju - Seongnam maçı rakamları

Güney Kore K Lig 2 heyecanı devam ediyor. Gwangju, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü Seongnam takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 13:00. Maç öncesi Gwangju 28 puanla 5. sırada, Seongnam 39 puanla 1. sırada bulunuyor. Gwangju son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Seongnam son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 268 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Gwangju kazanırsa 3.50, beraberlik çıkarsa 2.60, Seongnam sahadan galip ayrılırsa 1.90 oranını elde edecekler.

Gwangju önceki hafta Bucheon 1995 mücadelesinde 0-1 kazandı.

Seongnam, Daejeon Citizen karşılaşmaında 0-1 kazandı.

Gwangju, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Gwangju, kendi sahasında 13 gol attı, 9 gol yedi.

Seongnam, dış sahada 6 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Seongnam 20 kez gol sevinci yaşadı, 14 kez topu ağlarında gördü.

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