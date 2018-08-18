Gwangju - Seoul E-Land rakamlar

Güney Kore K Lig 2 heyecanı devam ediyor. Gwangju, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Seoul E-Land takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 13:00. 33 puanlı Gwangju 4. sırada bulunuyor, Seoul E-Land 26 puana sahip ve 8. sırada. Gwangju son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Seoul E-Land, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 491 kodlu maçı oynayanlar; Gwangju galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Seoul E-Land galibiyet oranı 0.00.

Gwangju son hafta oynanan Korean Police maçında 1-1 berabere kaldı.

Seoul E-Land, Daejeon Citizen karşılaşmaında 0-2 yenildi.

Gwangju, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Gwangju, kendi sahasında 17 gol attı, 11 gol yedi.

Seoul E-Land, dış sahada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Seoul E-Land 8 kez gol sevinci yaşadı, 14 kez topu ağlarında gördü.

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