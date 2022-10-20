"Muhtemelen benim hakkımda sevdiği şeylerden biri, bilinçli ayrılmaya inanmamdır. İster bir iş arkadaşınızla, ister bir eşle, ister bir erkek arkadaşla ayrılın, birine yatırım yaptıysanız, bunun olması gerektiğine inanıyorum" diyen Paltrow, "Bazen rahatsız edici olabilse de, bence bunun üzerinde çalışmak ve o kişinin hayatınıza kattığı değerle yeniden bağlantı kurmak güzel. Harika bir kimyamız var ve bu bir temelin büyük bir parçası. O yakınımdayken vücudum gerçekten iyi hissettiriyor, bu benim şansım" diye konuştu.