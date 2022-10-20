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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gwyneth Paltrow, eski nişanlısı Brad Pitt hakkında konuştu: Onun fanıyım!

Bir dönem kendisi gibi oyuncu olan Brad Pitt ile aşk yaşayan Gwyneth Paltrow, eski nişanlısı hakkında konuştu: "O harika bir insan. Onu çok seviyorum. Büyük fanıyım!"

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  • Gwyneth Paltrow, eski nişanlısı Brad Pitt hakkında konuştu: Onun fanıyım! - Magazin haberleri

    1994 yılında dönemin en gözde filmlerinden biri olan 'Seven'in setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Brad Pit ve Gwyneth Paltrow, 1996'da nişanlanmıştı. Ancak ikili, bir yıl sonra ilişkilerini sonlandırmıştı.
  • Gwyneth Paltrow, eski nişanlısı Brad Pitt hakkında konuştu: Onun fanıyım! - Magazin haberleri

    "İRTİBATI KOPARMADIK"

    Eski defterleri açan Paltrow, Entertainment Tonight'a eski nişanlısı hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Şu an yapımcı Brad Falchuk ile evli olan Gwyneth Paltrow, "Ayrıldıktan sonra bir süre arkadaş değildik, daha sonra bir şekilde birbirimizi yeniden bulduk. Aşağı yukarı 18-19 yıl önce yeniden arkadaş olduk ve irtibatı koparmadık" dedi.
  • Gwyneth Paltrow, eski nişanlısı Brad Pitt hakkında konuştu: Onun fanıyım! - Magazin haberleri

    "BÜYÜK FANIYIM"

    Pitt için "Ona hayranım" ifadelerini kullanan Paltrow, daha sonra sözlerine şöyle devam etti: "O harika bir insan. Muhteşem bir girişimci, çok yaratıcı ve çok iyi biri. Onu çok seviyorum. Büyük fanıyım!"
  • Gwyneth Paltrow, eski nişanlısı Brad Pitt hakkında konuştu: Onun fanıyım! - Magazin haberleri

    "EŞİM, BRAD PITT İLE ARKADAŞLIĞIMIZA SAYGI DUYUYOR"

    Brad Pitt ile arkadaşlıklarının eşi Falchuk'a nasıl hissettirdiğini de anlatan 50 yaşındaki oyuncu, "Kocam muhtemelen ilişkimizdeki en az yargılayıcı, en güvenli taraftır. Dolayısıyla arkadaşlığımıza tamamıyla saygı duyduğunu düşünüyorum" dedi.
  • Gwyneth Paltrow, eski nişanlısı Brad Pitt hakkında konuştu: Onun fanıyım! - Magazin haberleri

    "Muhtemelen benim hakkımda sevdiği şeylerden biri, bilinçli ayrılmaya inanmamdır. İster bir iş arkadaşınızla, ister bir eşle, ister bir erkek arkadaşla ayrılın, birine yatırım yaptıysanız, bunun olması gerektiğine inanıyorum" diyen Paltrow, "Bazen rahatsız edici olabilse de, bence bunun üzerinde çalışmak ve o kişinin hayatınıza kattığı değerle yeniden bağlantı kurmak güzel. Harika bir kimyamız var ve bu bir temelin büyük bir parçası. O yakınımdayken vücudum gerçekten iyi hissettiriyor, bu benim şansım" diye konuştu.
  • Gwyneth Paltrow, eski nişanlısı Brad Pitt hakkında konuştu: Onun fanıyım! - Magazin haberleri

    İKİ KEZ EVLENDİ

    Öte yandan Paltrow, 2003 yılında 'Coldplay' grubunun solisti Chris Martin ile nikah masasına oturmuştu. Moses ve Apple adında iki çocuğu bulunan Paltrow ile Martin, 2016'da boşanmıştı.
  • Gwyneth Paltrow, eski nişanlısı Brad Pitt hakkında konuştu: Onun fanıyım! - Magazin haberleri

    Gwyneth Paltrow, 2018 yılında da yapımcı Brad Falchuk ile evlenmişti. Çiftin, mutlu birlikteliği sürüyor.
  • Gwyneth Paltrow, eski nişanlısı Brad Pitt hakkında konuştu: Onun fanıyım! - Magazin haberleri

    SET AŞKI EVLİLİĞİ BİTİRDİ

    Brad Pitt ise Gwyneth Paltrow'dan ayrıldıktan sonra çok konuşulan aşklar yaşamıştı. Pitt, 2000 yılında meslektaşı Jennifer Aniston ile evlenmişti. Fakat Pitt, 'Bay ve Bayan Smith' (Mr and Mrs Smith) filmindeki rol arkadaşı Angelina Jolie ile yaşadığı aşk nedeniyle 2005 yılında Aniston'dan boşanmıştı.
  • Gwyneth Paltrow, eski nişanlısı Brad Pitt hakkında konuştu: Onun fanıyım! - Magazin haberleri

    Pitt ve Jolie, 2014 yılında nikah masasına oturmuştu. 2016'da ayrılma kararı alan İkili, 2019'da boşanmıştı. Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin üçü biyolojik ve üçü evlatlık olmak üzere; Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox ve Vivienne adında altı çocuğu bulunuyor.

    Fotoğraflar: Instagram, Avalon, Reuters, Splash News.

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