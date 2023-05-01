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Gwyneth Paltrow: O ifadeyi kesinlikle kendim icat etmedim

İki çocuğunun babası olan 'Coldplay'in solisti Chris Martin'den 2014'te boşanan Gwyneth Paltrow, o dönem kullandığı "bilinçli ayrılık" sözlerine açıklık getirdi

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  • Gwyneth Paltrow: O ifadeyi kesinlikle kendim icat etmedim - Magazin haberleri

    Amerikalı oyuncu Gwyneth Paltrow, 'Coldplay'ın solisti Chris Martin ile 2003 yılında dünyaevine girmişti. 2016'da boşanan Paltrow ile Martin'in bu evlilikten Apple ve Moses adında iki çocuğu bulunuyor.
  • Gwyneth Paltrow: O ifadeyi kesinlikle kendim icat etmedim - Magazin haberleri

    Martin ve Paltrow, ayrılık sürecinde yaptıkları açıklamada, "İlişkimizi her zaman mahrem şekilde yürüttük ve bilinçli bir şekilde ayrılırken ve birlikte ebeveynlik yaparken de aynı şekilde devam edebileceğimizi umuyoruz" demişti.
  • Gwyneth Paltrow: O ifadeyi kesinlikle kendim icat etmedim - Magazin haberleri

    Ünlü oyuncu, geçmişte 'bilinçli ayrılık' ifadesini kullanmasının boşanmalarla ilgili kültürel değişimde nasıl bir rol oynadığını değerlendirdi.
  • Gwyneth Paltrow: O ifadeyi kesinlikle kendim icat etmedim - Magazin haberleri

    "KENDİM İCAT ETMEDİM"

    Hayranlarıyla soru-cevap etkinliği gerçekleştiren Paltrow, 'bilinçli ayrılık' ifadesini kesinlikle kendisinin icat etmediğini ama Martin'le birlikte bazı boşanmaları belki biraz daha kolay ve mutlu hale getirebilmekten gurur duyduğunu söyledi.
  • Gwyneth Paltrow: O ifadeyi kesinlikle kendim icat etmedim - Magazin haberleri

    "EPEY GURURLANDIRIYOR"

    Independent'in aktardığına göre; Gwyneth Paltrow, "Birinin sokakta yanıma gelip, 'Bu kavramı tanıttığın için teşekkür ederim çünkü eski sevgilimle iyi arkadaş oldum' demesi beni epey gururlandırıyor" dedi.

    Oyuncu, "Bu kültürel değişimde küçük de olsa bir rol oynayabildiğimiz için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

    Fotoğraflar: AP, Reuters

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