Gwyneth Paltrow: O ifadeyi kesinlikle kendim icat etmedim

"EPEY GURURLANDIRIYOR"



Independent'in aktardığına göre; Gwyneth Paltrow, "Birinin sokakta yanıma gelip, 'Bu kavramı tanıttığın için teşekkür ederim çünkü eski sevgilimle iyi arkadaş oldum' demesi beni epey gururlandırıyor" dedi.



Oyuncu, "Bu kültürel değişimde küçük de olsa bir rol oynayabildiğimiz için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.



Fotoğraflar: AP, Reuters