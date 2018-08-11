Gyeongnam FC - Chunnam Dragons maç önü

Güney Kore K Lig 1 heyecanı devam ediyor. Gyeongnam FC, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Chunnam Dragons takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 13:00. Maç öncesi Gyeongnam FC 39 puanla 2. sırada, Chunnam Dragons 16 puanla 12. sırada bulunuyor. Ev sahibi Gyeongnam FC, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Chunnam Dragons, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 604. İddaa'da Gyeongnam FC kazanır 1.80, berabere biter 3.20, Chunnam Dragons kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Gyeongnam FC son haftadaki Busan I Park müsabasında 0-1 yenildi.

Chunnam Dragons ise Sangju Sangmu maçında 3-1 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Gyeongnam FC, 13 gol attı ve 9 gol yedi.

Chunnam Dragons ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Chunnam Dragons, 10 gol atarken 16 gol yedi.

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