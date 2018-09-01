Gyeongnam FC - Jeonbuk Motors maçı istatistikleri

Gyeongnam FC ve Jeonbuk Motors, 02 Eylül 2018 Pazar günü Güney Kore K Lig 1 maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 13:00. Maç öncesi Gyeongnam FC 49 puanla 2. sırada, Jeonbuk Motors 60 puanla 1. sırada bulunuyor. Gyeongnam FC, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Jeonbuk Motors, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 585 kodlu maçı oynayanlar; Gyeongnam FC galibiyet oranı 4.00, beraberlik oranı 3.50, Jeonbuk Motors galibiyet oranı 1.50. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Gyeongnam FC önceki hafta Suwon Blue Wings mücadelesinde 1-0 yenildi.

Jeonbuk Motors, Sangju Sangmu karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Gyeongnam FC, 21 gol attı ve 13 gol yedi.

Jeonbuk Motors, dış sahada 10 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Jeonbuk Motors 31 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.

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