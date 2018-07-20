Gyeongnam FC - Suwon Blue Wings maç önü

Güney Kore K Lig 1 heyecanı devam ediyor. Gyeongnam FC, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü Suwon Blue Wings takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 13:00. 32 puanlı Gyeongnam FC 2. sırada bulunuyor, Suwon Blue Wings 31 puana sahip ve 3. sırada. Ev sahibi Gyeongnam FC, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Suwon Blue Wings son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 200. İddaa'da Gyeongnam FC kazanır 2.85, berabere biter 2.90, Suwon Blue Wings kazanır 1.95 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Gyeongnam FC önceki hafta Jeju United mücadelesinde 1-0 kazandı.

Suwon Blue Wings, Jeonbuk Motors karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Gyeongnam FC, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Gyeongnam FC, kendi sahasında 11 gol attı, 7 gol yedi.

Suwon Blue Wings, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Suwon Blue Wings, deplasmanda 13 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ